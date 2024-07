Calafiori all’Arsenal, è ufficiale: “Tra i migliori della Serie A e della Nazionale italiana” Riccardo Calafiori è ufficialmente un giocatore dell’Arsenal: il difensore italiano, che arriva dal Bologna per una cifra intorno ai 50 milioni di euro, indosserà la maglia numero 33. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Riccardo Calafiori è ora ufficialmente un giocatore dell'Arsenal. L'annuncio è arrivato da parte del club inglese, che preleva il difensore del Bologna per una cifra che si aggira, tra bonus e parte fissa, intorno ai 50 milioni di euro.

Il calciatore della Nazionale Italiana indosserà la maglia numero 33.

Il comunicato dell'Arsenal sull'arrivo di Calafiori

Questa la nota ufficiale del club inglese.

Il nazionale italiano Riccardo Calafiori è arrivato dal Bologna, squadra di Serie A, con un contratto a lungo termine. Il difensore 22enne è stato un membro della squadra azzurra a Euro 2024, dopo una stagione di prestazioni impressionanti al centro della difesa del Bologna. Riccardo ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Roma, dove ha trascorso 12 anni sviluppandosi dalle giovanili alla prima squadra. Durante il suo periodo lì, ha acquisito una preziosa esperienza in prestito alla squadra italiana del Genoa durante la stagione 2021/22. Ad agosto 2022, il giovane difensore, che ha rappresentato la sua nazionale in ogni fascia d'età, si è trasferito alla squadra svizzera del Basilea, dove è stato titolare e ha collezionato 26 presenze in campionato quella stagione. Le sue prestazioni di alta qualità hanno portato al ritorno in patria, con il trasferimento del difensore al Bologna nell'agosto 2023. La scorsa stagione, Riccardo è stato una figura di spicco nella loro retroguardia, emergendo come uno dei giocatori più forti e costanti della Serie A. Ha svolto un ruolo fondamentale nell'aiutare "i rossoblù" a raggiungere un'impressionante quinta posizione e la qualificazione alla Champions League per la prima volta dopo 60 anni. Le prestazioni dominanti e fisiche di Riccardo non sono state riconosciute solo con la sua convocazione agli Europei, ma anche con la vittoria del premio di Giocatore del mese della Serie A per il mese di maggio 2024.

Il direttore sportivo Edu accoglie Riccardo Calafiori all'Arsenal con queste parole: "È stato un grande lavoro di squadra portare a termine questo trasferimento e diamo il benvenuto a Riccardo nella nostra famiglia. Abbiamo individuato Riccardo come parte della nostra strategia di acquisto di giocatori che si adattano al nostro profilo e che rafforzeranno la nostra rosa per competere ai massimi livelli. Ha 22 anni, ma porta con sé qualità ed esperienza. Crescerà rapidamente come giocatore dell'Arsenal".

L'ex centrocampista, oggi dirigente dei Gunners, ha proseguito così sui canali ufficiali del club: "Riccardo ha sempre dimostrato la sua qualità per il suo club e per il suo Paese. È stato uno dei migliori giocatori della Serie A nella scorsa stagione e ha fornito ottime prestazioni per l'Italia agli Europei di quest'estate. Mikel e i nostri allenatori sono entusiasti di iniziare a lavorare con Riccardo e tutti noi non vediamo l'ora di vederlo con la nostra maglia".