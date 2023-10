Cagliari-Roma dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Cagliari-Roma si gioca oggi, domenica 8 ottobre, alle ore 18. Una partita molto importante per le squadre di Ranieri e Mourinho che vogliono risalire la classifica. Diretta TV su DAZN.

A cura di Alessio Morra

Si disputa alle ore 18 di stasera, domenica 8 ottobre, la partita tra il Cagliari e la Roma. Un match molto importante per entrambe le squadre, che hanno bisogno di punti. I sardi ne hanno solo due, mentre i giallorossi dopo il successo sul Frosinone vogliono continuare la risalita verso le posizioni che contano. L'incontro si potrà seguire in diretta e in esclusiva su DAZN.

Sulle panchine delle due squadre ci sono i due allenatori più esperti del campionato italiano e cioè Claudio Ranieri e José Mourinho, che non solo per la Serie A sono dei miti. Si conoscono bene Ranieri e Mourinho che per diverso tempo non si sono amati, ma poi sono diventati amici. Entrambi hanno iniziato male il campionato. Due pareggi, cinque sconfitte e nessuna vittoria per il Cagliari. Mentre la Roma ha ottenuto solo due successi in Serie A ed ha appena otto punti. Insomma, entrambe devono fare risultato.

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma. Dubbio portiere nel Cagliari. Ranieri farà di tutto per recuperare Luvumbo, se non ci riuscirà in avanti giocheranno Petagna e Shomurodov che si contende una maglia con Oristanio. Lukaku inamovibile in attacco, con lui Dybala mentre Bove può prendere il posto dell'infortunato Pellegrini.

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Dossena, Wieteska, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Petagna, Oristanio. All. Ranieri.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, N'dicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala; Lukaku. All. Mourinho

Dove vedere Cagliari-Roma in diretta TV

Il match tra il Cagliari e la Roma si potrà seguire in diretta televisiva in esclusiva su DAZN. Per vedere l'incontro servirà, oltre all'abbonamento, una Smart TV o una consolle di gioco Nintendo o PlayStation. O in alternativa un dispositivo come Google Chromecast o Fire Stick Tv Amazon.

Cagliari-Roma dove vederla in streaming

Naturalmente sarà visibile anche in streaming l'incontro tra il Cagliari e la Roma. La sfida che si disputerà in terra sarda si potrà seguire in streaming sempre con DAZN, basterà un tablet, uno smartphone o un pc. Telecronaca di Testoni e Budel.

Ranieri ha un dubbio tra i pali. Radunovic non ha convinto e potrebbe essere promosso Scuffet, che ha giocato solo una partita in Serie A negli ultimi quattro anni e mezzo. In avanti ha problemi fisici Luvumbo, che al massimo partirà dalla panchina. Mourinho ha perso Pellegrini e in avanti con Lukaku e Dybala manderà in campo Bove.

