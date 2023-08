Cagliari-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita L’Inter andrà a far visita al Cagliari per la seconda giornata della Serie A 2023-2024: la partita Cagliari-Inter si gioca oggi, lunedì 28 agosto 2023, all’Unipol Domus con fischio d’inizio alle ore 20:45. Le ultime notizie sulle probabili formazioni di Ranieri e Inzaghi.

A cura di Vito Lamorte

Cagliari–Inter, dove vederla oggi in TV e streaming.

Cagliari-Inter è il Monday Night della seconda giornata di Serie A 2023/2024. La partita tra la squadra di Claudio Ranieri e quella di Simone Inzaghi si giocherà all'Unipol Domus di Cagliari oggi, lunedì 28 agosto, con fischio d'inizio alle ore 20:45. La partita si potrà seguire in diretta TV e in streaming su DAZN.

Nel primo turno i nerazzurri hanno battuto il Monza per 2-0 a San Siro grazie alla doppietta di Lautaro Martinez mentre i sardi hanno pareggiato per 0-0 in casa del Torino. Entrambe le squadre sono a lavoro ancora sul mercato per mettere a posto gli ultimi tasselli per l'annata calcistica: a Milano attendono Pavard e Sanchez, mentre a Cagliari sta valutando delle entrate in attacco con Petagna e Colombo tra i nomi che piacciono di più.

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter. Ranieri sceglie Pavoletti e Oristanio come coppia d'attacco per far male alla difesa dell'Inter. Inzaghi potrebbe provare il tandem Lautaro-Arnautovic dal 1′.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio. Allenatore: Ranieri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Partita: Cagliari-Inter

Dove: Unipol Domus, Cagliari

Quando: lunedì 28 agosto 2023

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 2a giornata

Dove vedere Cagliari-Inter in diretta TV

Cagliari-Inter è una delle partite trasmesse in esclusiva su DAZN e si disputerà alle ore 20:45 di lunedì 28 agosto. Per vederla in TV basta collegare la propria Smart tv ad un dispositivo wireless o a una console di gioco con la connessione Internet dopo essersi abbonati. Telecronaca affidata a Stefano Borghi e commento tecnico di Massimo Gobbi.

Cagliari-Inter dove vederla in streaming

Il match del Monday Night della seconda giornata di Serie A tra i sardi e i nerazzurri si può vedere anche in streaming sempre su DAZN.

Serie A, le probabili formazioni di Cagliari-Inter

Il Cagliari dovrebbe presentarsi con una difesa a 4 davanti a Radunovic, con Zappa e Augello sugli esterni e al centro Dossena e Obert. Sulemana e Makoumbou in mezzo al campo con Nandez e Azzi sulle fasce. Davanti dovrebbero partire Pavoletti e Oristanio, con Luvumbo possibile sorpresa.

Inzaghi ha qualche problema in difesa. De Vrij e Bastoni sono certi di essere titolari ma Darmian è in dubbio per una distorsione alla caviglia e crescono le chance per Bisseck dal 1′. Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne e in mezzo al campo un solo dubbio: Mkhitaryan o Frattesi con Barella e Calhanoglu. In attacco Lautaro certo del posto con Arnautovic che incalza Thuram.

