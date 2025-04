Buffon scosso dalla morte di Jorge Bolano: “Un amico indimenticabile, punto fermo dello spogliatoio”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Gigi Buffon ha ricordato Jorge Bolano, calciatore colombiano morto all'età di 47 anni. Il capo delegazione della Nazionale Italiana aveva diviso lo spogliatoio a Parma con il centrocampista classe 1977. Il giocatore nato a Santa Marta in Italia ha vestito, fra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000, le maglie di Parma, Modena, Lecce e Sampdoria, ed è deceduto a causa di un infarto mentre partecipava alla festa di compleanno di un parente.

Questo il messaggio in ricordo di Bolano pubblicato dell'ex portiere.

Jorge è stato un amico e un compagno di squadra indimenticabile, un punto fermo in uno spogliatoio di campioni straordinari. Abbiamo giocato e vinto insieme negli anni d’oro di un grande Parma. In campo lottava senza risparmiarsi e, fuori dal terreno di gioco, ricordo con affetto la sua simpatia e la sua umanità che lo hanno reso un esempio per tutti. Ti porteremo sempre con noi, riposa in pace, amico mio.

Jorge Bolaño è morto domenica a Cúcuta, capoluogo del dipartimento di Norte de Santander, la parte nord-est della Colombia, all'età di 47 anni: secondo le prime versioni, sarebbe stato stroncato da un infarto mentre partecipava a una festa di compleanno nella capitale del Norte de Santander.

Il centrocampista colombiano si era fatto notare, negli anni '90 nella squadra che era stata anche del papà Oscar, ex difensore: l’Atletico Junior Barranquilla, con cui è stato campione di Colombia e ha giocato insieme a Carlos Valderrama. È arrivato in Italia nel 1999, al Parma, assieme al connazionale Johnnier Montaño: con i ducali ha messo a referto per 128 volte, conquistando una Supercoppa Italiana (1999), una Coppa Italia (2002) e una storica salvezza (2007) con Ranieri. Oltre all'esperienza in gialloblù, ci sono state parentesi in prestito con Sampdoria, Lecce e Modena.

Il club salentino lo ha ricordato così sui social: "L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Jorge Bolaño, che nella sua carriera da calciatore ha vestito la maglia giallorossa nella stagione 2003-2004". Il Parma lo ha omaggiato con una foto esultante e parole molto toccanti: "Oggi tutto il Parma Calcio si stringe attorno alla famiglia di Jorge Bolaño, che ad appena 47 anni se n’è andato lasciando un vuoto incolmabile. Ciao, Jorge. Per sempre gialloblu. #InLovingMemory".