Buchanan si esalta col Canada e fa impazzire i tifosi dell'Inter: tenta una giocata impossibile Tajon Trevor Buchanan fa la "bicicletta" durante la partita del suo Canada contro Trinidad&Tobago. I tifosi dell'Inter si esaltano anche se l'esecuzione non è proprio perfetta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tajon Trevor Buchanan che fa la "bicicletta" durante il 2-0 del suo Canada contro Trinidad&Tobago nel playoff della Concacaf nessuno se l'aspettava. La Nazionale di Davies, David e del giocatore dell‘Inter si è aggiudicata uno degli ultimi due posti per la Copa América del prossimo giugno e sarà la quarta squadra del Girone A, insieme ad Argentina, Perù e Cile. Nel mezzo proprio la prodezza tentata dal centrocampista nerazzurro che ha mostrato ai suoi nuovi tifosi di essere capace anche di grandi colpi.

Il giocatore, come dimostrato da un video spuntato sui social, si mette in mostra mentre aveva palla sulla fascia sinistra. Buchanan ha puntato un suo avversario e senza pensarci su due volte tenta la "bicicletta", una delle giocate più difficili nel calcio ma che in passato ha contraddistinto giocatori del calibro di Djalminha o del recente passato come Douglas Costa. A differenza dei due brasiliani citati però, quella di Buchanan finisce presto per essere preda del suo avversario che non abbocca e gli nega quel colpo.

I tifosi dell'Inter sui social, nonostante il tentativo fallito, esaltano il tentativo del giocatore giudicandolo dotato di enorme personalità e anche tecnica a quanto pare. Buchanan riesce a fare il numero con le gambe ma il pallone non si alza abbastanza da superare il suo diretto avversario e scavalcarlo. Il difensore di Trinidad&Tobago di fatto recupera palla e prova a ricominciare l'azione. Anche Buchanan d'altronde si era accorto subito di non esserci riuscito dato che il difensore avversario non era andato ad affrontarlo vicino lasciando qualche metro di distanza.

Sta di fatto che anche in questo l'Inter conferma di avere un giocatore davvero molto interessante in rosa. Simone Inzaghi fino a questo momento non gli ha riservato tantissimo spazio specie perché la sua Inter non sembra fare acqua da nessuna parte e per questo è un po' difficile fare meglio dell'attuale undici titolare. Buchanan, arrivato a gennaio dal Bruges, ha di fatto totalizzato solo 3 presenze in Serie A per un totale di soli 33 minuti. Il largo vantaggio dei nerazzurri in classifica potrebbe portare Inzaghi può avanti a concedergli maggiore minutaggio.