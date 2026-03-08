Bryan Negro rompe tibia e perone a un avversario in modo orribile: la rissa finisce tra gli abbracci

La carriera di Jean Pierre Arroyo si è interrotta bruscamente e ora c'è una grande incognita sul suo futuro. Il ragazzo 22enne ha subito un gravissimo infortunio dopo un'entrata tremenda di un avversario. Sacrosanta l'espulsione per Brian Negro che è stato anche poi oggetto di una mini-caccia all'uomo, visto che in campo si è scatenato il parapiglia. Dopo qualche minuto, però, quando tutti si sono resi conto della gravità della situazione di Arroyo, gli animi si sono raffreddati.

Arroyo travolto da Brian Negro, l'entrata è assassina

Il caos è iniziato al 61° quando il calciatore ecuadoriano dell'Independiente del Valle, squadra che milita nella Liga Pro del Paese sudamericano, era andato in fuga sulla corsia. Stava letteralmente volando Arroyo che è stato travolto a tutta velocità da Brian Negro, autore di una scivolata pericolosissima. Il risultato? Un contatto violentissimo e un infortunio molto grave con la caviglia sinistra che si è girata in modo innaturale.

Gli abbracci dopo la rissa sfiorata

Arroyo è rimasto steso sul terreno di gioco in lacrime, urlando tutta la sua disperazione, mentre l'arbitro ha subito sventolato il cartellino rosso a Negro. Alcuni dei compagni del giocatore infortunato si sono scagliati contro Negro, difeso dagli altri giocatori del Mushuc Runa. Momenti concitati e principio di rissa, anche se poi, quando tutti si sono ritrovati a guardare il povero Arroyo, la situazione è cambiata. Tutti molto provati e vicini al calciatore, trasferito immediatamente in ospedale. Non sono mancate anche le scuse tra gli avversari e gli abbracci, di fronte all'accaduto.

Confermato il gravissimo infortunio, le scuse del club e di Negro

Purtroppo la gravità dell'infortunio è stata confermata dalla diagnosi ufficiale, con la frattura esposta di tibia e perone della gamba sinistra. Uno stop lunghissimo per il calciatore, che potrebbe anche finire sotto i ferri. Nel frattempo sia Negro che la sua squadra si sono scusati per quanto accaduto con una nota ufficiale:

"Il Mushuc Runa Sporting Club e, in particolar modo, il nostro giocatore Brian Negro, si rammaricano profondamente per l'infortunio subito dal calciatore Jean Pierre Arroyo nel corso della partita. L'intervento si è verificato nel naturale contesto agonistico e dinamico del gioco, nel tentativo di adempiere al proprio compito difensivo in campo, senza alcuna intenzione, in nessun momento, di recare danno al giocatore avversario. Da parte della nostra società esprimiamo la nostra solidarietà e auguriamo a Jean Pierre Arroyo una pronta e completa guarigione, con la speranza di rivederlo in campo il prima possibile".