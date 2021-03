Bruno Peres ha festeggiato il suo compleanno al mare in riva al mare ma il calciatore della Roma è finito nella bufera perché dai video che sono emersi nessuno degli ospiti indossava protezioni anti-Covid. Il calciatore giallorosso ha già avuto il Covid-19 a settembre e ora sarebbe immune mentre gli invitati sarebbero stati sottoposti a tampone preventivo prima del pranzo. Le immagini del compleanno dell'ex terzino del Torino, San Paolo e Sporting Recife stridono parecchio con ciò che sta accadendo nel mondo a causa della pandemia Covid-19 e con le restrizioni che sono state emanate in queste ultime ore dal Governo Italiano a causa dell'aumento dei casi dovuti alle varianti nel nostro paese. Il terzino brasiliano ha festeggiato i suoi 31 anni grazie alla fidanzata Glenda Nara, che ha organizzato tutto e poi ha ripreso alcune parti della festa sul suo account di Instagram.

Tutto in tema giallorosso, tra torta e palloncini; ma le immagini hanno già suscitato diverse polemiche per via della restrizioni imposte dalla pandemia. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano Il Messaggero, dall’entourage del calciatore fanno sapere che tutti i presenti si sono sottoposti a tampone ma al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale da parte del club giallorosso in merito all'accaduto.

Bruno Peres ieri sera è sceso in campo contro il Milan e ha cercato di dare il suo apporto pur giocando pochi minuti nel secondo tempo dell'Olimpico ma la squadra di Paulo Fonseca non è riuscita a trovare il pareggio: contro i rossoneri è arrivata la sconfitta per 2-1, la prima in casa, e l'ennesima contro una diretta concorrente di alta classifica. I capitolini hanno raccolto solo 3 punti su 24 contro le big e negli scontri diretti di questo campionato alla casella vittorie c'è ancora lo "zero".