Brescia deferito della Procura FIGC, confermati i capi d'accusa: cosa succede ora in Serie B

A cura di Vito Lamorte

Il Brescia è stato deferito dalla Procura FIGC, che ha ricevuto la memoria difensiva del club di Massimo Cellino e poi ha provveduto al rinvio a giudizio. Confermati i capi d’accusa per la società lombarda, ovvero mancato rispetto della scadenza del 17 febbraio e di quella del 16 aprile per Irpef e Inps.

Questa la nota ufficiale nel dettaglio.

BRESCIA CALCIO S.p.A. Massimo Cellino ed Edoardo Cellino, rispettivamente presidente e consigliere delegato della società Brescia Calcio S.p.A., sono stati deferiti per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025 di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, ed entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2025. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria.

Brescia, è arrivato il deferimento: cosa succede adesso in Serie B

Si è parlato, nei giorni scorsi, di un’audizione del Brescia Calcio davanti al Procuratore federale, Giuseppe Chiné, ma i legali del club lombardo hanno soltanto depositato una memoria scritta nella giornata di ieri. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Brescia, i legali dello studio Tonucci di Roma hanno scelto la via della memoria scritta invece dell'audizione in presenza perché "i sono numerosi aspetti tecnici: meglio mettere tutto per iscritto".

Leggi anche Perché il Brescia rischia la retrocessione in Serie C: quando arriverà la decisione della procura FIGC

Dopo la notifica del deferimento, verrà fissata l’udienza davanti al Tfn, con le date possibili che sono quelle del 30 maggio o del 3 giugno, per stabilire l’entità della penalizzazione del Brescia che dovrebbe essere di 4 punti (2+2) da scontare in questa stagione per la prima violazione, 4 punti (2+2) per la prossima. La sentenza dopo il primo grado della giustizia sportiva, sarà immediatamente esecutiva e così verrà riscritta la classifica di Serie B.

Serie B, quando si giocano i play-out e le squadre interessate

Dopo le prime decisioni verranno decise le date dei playout per evitare la retrocessione in Serie C, che erano programmate in origine per il 19 maggio e per il 26 maggio e sono state rinviate a data da destinarsi: con il cambio di classifica, se approvato, il Brescia sarebbe retrocesso con il Frosinone salvo mentre la Salernitana si ritroverebbero a giocare lo spareggio contro la Sampdoria (retrocessa sul campo e ripescata dalla penalizzazione).