Il Cruzeiro ha deciso: il quarto allenatore in questa stagione sarà Felipe Scolari. Già, ben quattro allenatori. Sono questi i numeri del club brasiliano, nobile decaduta del calcio carioca, che ad oggi si trova al diciannovesimo (penultimo) posto della Serie B nazionale. Scolari, che è stato il ct campione del mondo nel 2002 con il Brasile e che nel ruolo di commissario tecnico aveva anche guidato il Portogallo al quarto posto nel mondiale del 2006 in Germania (vinto dall'Italia) e vice campione d'Europa, sempre con i lusitani, nel 2004, è alla sua seconda esperienza con il Cruzeiro dopo l'avventura vissuta nel 200/2001.

Scolari succede dunque ad Adilson Batista, Enderson Moreira e Ney Franco e avrà il non facile compito di salvare il glorioso club dalla retrocessione. L'annuncio è arrivato tramite social in cui Scolari compare felice e sorridente con in mano la maglia azzurra del Cruzeiro. Era fermo da un anno, precisamente dal 2 settembre 2019 quando fu esonerato dal Palmeiras. Ora l'ennesima grande prova di forza di ‘Felipao' per compiere un'impresa da centrare ad ogni costo.

Felipe Scolari nuovo tecnico del Cruzeiro

Da campione del mondo con il Brasile nel 2002 alla salvezza con il Cruzeiro in Serie B. Non sarà facile per Scolari calarsi in questo ruolo, restare umile e cercare di guidare con la massima professionalità possibile la squadra alla salvezza. Il Cruzeiro però non ha voluto sentire ragioni e pur di ingaggiarlo ha avuto il supporto economico di uno sponsor che aiuterà il club a pagare il suo nuovo allenatore.

L'accordo sarà valido fino al termine dell'anno solare 2022 per un contratto che dovrebbe prevedere, una volta terminata la stagione come allenatore, un ruolo da dirigente per Scolari all'interno dello stesso club brasiliano. ‘Felipao', fermo da più di un anno, nella sua lunga e gloriosa carriera ha vinto anche la Libertadores alla guida di Gremio e Palmeiras e la Champions dell'Asia con l'Evergrande Guangzhou che ha allenato dal 2015 al 2017. Un tecnico esperto dunque, conosciuto e molto stimato dalla piazza e in generale in Brasile, pronto a compire l'ennesimo capolavoro di una carriera che parla per lui.