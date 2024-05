video suggerito

Brasile, i convocati per la Copa America 2024: tante esclusioni eccellenti, ma c'è il 2006 Endrick Il c.t. Dorival Junior ha scelto i 23 calciatori che prenderanno parte alla Copa America 2024. C'è Danilo della Juventus, ma con il Brasile non giocheranno diversi calciatori di spicco, fuori anche Bremer.

A cura di Alessio Morra

Dorival Junior, che da poco tempo è il Commissario Tecnico del Brasile, con largo anticipo ha ufficializzato l'elenco dei 23 calciatori della Selecao che prenderanno parte alla Copa America che si terrà dal 20 giugno al 14 luglio prossimo, e che è un grande obiettivo del Brasile, che vuole togliere lo scettro all'Argentina. Qualche sorpresa c'è. Perché il c.t. ha convocato un solo calciatore che milita in Serie A, lo juventino Danilo, al momento infortunato. Fuori pure Neymar, che già sapeva di non partecipare alla manifestazione a causa del grave infortunio al ginocchio. Ma soprattutto vengono esclusi l'attaccante dell'Arsenal Gabriel Jesus e Casemiro, che pareva un insostituibile.

Un solo calciatore della Serie A convocato da Dorival Junior

Ora non si scherza più. Le amichevoli con Inghilterra e Spagna hanno fatto capire che la scelta del selezionatore è buona (vittoria a Wembley e polemico pari in Spagna), ma ora bisogna confermarsi e bisogna farlo in partite ufficiali. Quindi esperimenti rinviati e solide certezze a partire dalla porta dove ai totem Alisson ed Ederson è stato affiancato Bento, obiettivo dell'Inter. In difesa c'è Danilo, ma non Bremer, che pure sta disputando un'ottima stagione. Fuori pure Dodò, che sta recuperando da un infortunio, e Carlos Augusto, campione d'Italia con l'Inter. C'è Beraldo, che Luis Enrique ha lanciato con il PSG.

Convocati il 2006 Endrick e due calciatori del Girona

I centrocampisti sono solo cinque, perché a differenza della Uefa che ha ampliato il numero dei convocati, la Conmebol ha confermato i canonici 23. Gli attaccanti sono sette, con i due del Real Madrid (Vinicius e Rodrygo), c'è Endrick, classe 2006, che li vivrà da 17enne, diventerà maggiorenne a luglio. Nella lista ci sono anche due calciatori del Girona: il difensore Couto e l'attaccante Savinho.

I convocati del Brasile per la Copa America 2024

Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico Paranaense), Ederson (Manchester City);

Difensori: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Arana (Atletico Mineiro), Wendell (Porto), Beraldo (Psg), Militao (Real Madrid), Gabriel (Arsenal), Marquinhos (Psg);

Centrocampisti: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimaraes (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Joao Gomes (Wolverhampton), Paquetá (West Ham);

Attaccanti: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcellona), Rodrygo (Real Madrid), Savio (Girona), Vinicius Junior (Real Madrid).