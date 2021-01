La Roma batte 3-1 il Crotone all'Ezio Scida nel match della 16a giornata e si avvicina al secondo posto in classifica. Nonostante le importanti defezioni di Pedro e Spinazzola (con gli acciaccati Dzeko e Pellegrini mandati in campo solo nel finale), i giallorossi si impongono agevolmente sui calabresi chiudendo la pratica già nel primo tempo con la doppietta (la prima in Serie A) dello spagnolo Borja Mayoral e il rigore conquistato dallo stesso attaccante e trasformato da Mkhitaryan.

Partenza sprint infatti della Roma che passa in vantaggio già all'ottavo minuto di gioco con Borja Mayoral che mette in rete da pochi passi dopo la perfetta assistenza di Mkhitaryan liberato da un filtrante del giovane Villar. Il centravanti spagnolo che ha giocato oggi al posto dell'acciaccato Dzeko si ripete venti minuti più tardi questa volta con uno spettacolare tiro dalla distanza che si insacca all'incrocio dei pali senza lasciare scampo all'incolpevole Cordaz. L'attaccante giallorosso, in grande giornata, qualche minuto più tardi si conquista anche un calcio di rigore (fallo netto di Golemic) che l'armeno Mkhitaryan trasforma con freddezza mandando la sua squadra a riposo sul 3-0.

Nella ripresa la Roma controlla la gara con i calabresi che faticano a rendersi pericolosi dalle parti di Pau Lopez. Al 70′ il Crotone, in una delle pochissime sortite offensive del match, però riesce ad accorciare le distanze con il colpo si testa di Golemic su calcio d'angolo. Dopo il gol i pitagorici prendono coraggio trascinati da Junior Messias (il migliore tra gli uomini di Stroppa) creando diversi pericoli per la porta giallorossa senza però riuscire a trovare quella rete che avrebbe reso incandescenti i minuti finali.