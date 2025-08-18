Calcio
video suggerito
video suggerito

Boranga torna a giocare a 82 anni, ecco come fa: “Cibo giusto e attività fisica, compreso il sesso”

A cinque anni dall’ultima partita giocata, Lamberto Boranga esce dal ritiro e torna a parare in Prima Categoria: l’82enne umbro racconta il ‘segreto’ per essere in forma al punto di potersi tuffare da un palo all’altro.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Paolo Fiorenza
0 CONDIVISIONI
Immagine

Riecco Lamberto Boranga, l'highlander del calcio italiano: lo avevamo lasciato 5 anni fa, nel 2020, quando si era ritirato ad ‘appena' 77 anni e 7 mesi dopo aver giocato un'ultima volta con la Marottese, giovane società marchigiana di Terza Categoria, e ora ritroviamo il portiere folignate di nuovo in procinto di andare tra i pali, a 82 anni. Boranga è stato appena tesserato dalla Trevana, squadra di Prima Categoria umbra, e si sta allenando duramente per poter fare bella figura. Non c'è trucco e non c'è inganno, nessuna trovata pubblicitaria: il Dottor Lamberto (medico specializzato in cardiologia e medicina dello sport, che tuttora esercita la professione) fa sul serio.

Lamberto Boranga torna a giocare a 82 anni e fa sul serio: "Non voglio fare la figura del pagliaccio"

"Macché pubblicità! – risponde a chi dubita che vada davvero in campo – Mi sto allenando con il preparatore dei portieri del Perugia, e tra un mesetto sarò pronto. Ho buone sensazioni. Non voglio fare la figura del pagliaccio, poi ovviamente decide l'allenatore. Lo faccio per ribadire che un conto è l'età biologica, un altro quella anagrafica. Ci sono giorni in cui mi sento 50enne: mi alleno quattro volte la settimana, uno dei quali spingendo al massimo".

La carriera di Boranga: non solo calcio, anche atletica leggera

Parliamo di un atleta vero, che ha praticato sport per tutta la sua vita e in maniera poliedrica, non solo calcio. Classe '42, Boranga è stato calciatore professionista negli anni '70' e '80, vestendo tra le altre le maglie di Perugia, Fiorentina, Reggiana (un campionato di Serie C vinto nel 1970/71), Cesena e Parma. Lamberto è arrivato fino al massimo livello, la Serie A (112 presenze), poi ha continuato a giocare da portiere in leghe amatoriali umbre. Parallelamente, si è dedicato con successo all'atletica leggera nella categoria Master, diventando campione del mondo di salto in alto nella categoria over 70 nel 2014 e ancora recentemente campione italiano indoor nel salto in lungo e nel triplo nel 2023. Ha anche fatto segnare record mondiali nel salto triplo M70 (10,75 m nel 2012) e nel salto in lungo M65 (5,47 m nel 2008).

Leggi anche
DAZN spiega la causa dei disservizi prima di Aston Villa-Roma: "Colpa di un calo di corrente"
Lamberto Boranga con la maglia del Perugia nel 1975
Lamberto Boranga con la maglia del Perugia nel 1975

Boranga spiega il suo ‘segreto': come fa a essere così in forma

Fatta questa premessa necessaria, ovvero che Boranga fa sport da sempre e non si è mai fermato, resta la domanda su come si mantenga a questo livello di performance atletica quando sta per compiere 83 anni (il prossimo 30 ottobre): "Poco cibo giusto, niente alcol, niente fumo, pochissima carne, latte solo di soia e attività fisica, compreso il sesso. Colazione abbondante ed equilibrata, una barretta energetica a pranzo, e cena leggera. Dopo mangiato, sempre una passeggiata".

Boranga racconta a ‘Repubblica' i suoi allenamenti: "Proprio stamattina ho fatto 6 ripetute al 5 per cento di pendenza, con poco recupero. Io sono un po' fissato e mi preparo sulla velocità, che è la base dell'atleta. Oltre al calcio faccio anche salto in lungo, triplo e con l'asta ai campionati Master, tra poco andrò agli Europei a Madeira. I riflessi? Questo è l'ultimo dei problemi. Più difficile tuffarsi da un palo all'altro, però ci stiamo lavorando. Non è mica la prima volta che torno in campo seriamente, l'ho fatto fino a cinque anni fa. Non mi sono arrugginito. Diciamo che mi sento un ragazzo adulto, e che l'età è un concetto abbastanza relativo".

Boranga è tuttora un medico, specializzato in cardiologia e medicina dello sport
Boranga è tuttora un medico, specializzato in cardiologia e medicina dello sport

I rischi per i suoi coetanei che vogliono imitarlo: "Se è sano e allenato, un cuore può reggere anche fino a 90 anni".

Quanto ai rischi per una persona della sua età, Boranga spiega: "Se è sano e allenato, un cuore può reggere anche fino a 90 anni e oltre, e a livelli piuttosto alti. La sofferenza del corpo sotto sforzo diventa un piacere perché si liberano i mediatori chimici e gli ormoni, il GH, le endorfine, il testosterone, la serotonina. In un corpo allenato e abituato allo sforzo, anche il cervello ragiona meglio e invecchia meno. Sono gli ormoni a mantenerci giovani".

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Lukaku, il verdetto sull’infortunio è una batosta per il Napoli: quanto tempo resterà fuori
Buona la prima per il nuovo Milan di Allegri: Bari battuto 2-0 e sedicesimi di Coppa Italia in tasca
Leao segna e poi esce per infortunio dopo 17': indurimento del polpaccio destro per il portoghese
Partite Coppa Italia oggi in TV e streaming, dove vedere Spezia-Sampdoria e Torino-Modena
L'Inter può ora sbloccare l'affare Lookman: a sorpresa l'insperato aiuto arriva dall'Atalanta, che prende Zalewski
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views