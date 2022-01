Bonucci vede la Juventus tra le candidate per la Champions: “Lotteremo fino all’ultimo per vincerla” Leonardo Bonucci è stato inserito nel Best 11 della FIFA del 2021 e a Juventus TV si è soffermato sugli obiettivi stagionali dei bianconeri.

A cura di Vito Lamorte

Leonardo Bonucci viene da un periodo non fortunato per via di infortuni e situazioni poco piacevoli, come quella in finale di Supercoppa, ma ieri è stato inserito nel Best 11 della FIFA del 2021. Un riconoscimento importante per il difensore della Juventus, che ha commentato così questo premio: "La cosa bella è che sono i colleghi a riconoscere questa cosa. È stato un 2021 bellissimo, tra Europeo e qualificazione in Champions con la Juve, oltre all’inizio della nuova stagione. Grande anno per me, quando parlano i numeri c’è poco da aggiungere". La presenze del 34enne di Viterbo era ampiamente prevista, vista la continuità di prestazioni offerta e le grandi performance a EURO 2020: a completare il reparto difensivo con il bianconero sono stati eletti Ruben Dias e David Alaba.

Non è mancata l'ironia da parte di Bonucci, che su Instagram ha risposto agli sfottò dei tifosi dell'Inter dopo quanto accaduto nei minuti finali della Supercoppa Italiana: "Alla fine sono entrato". L'esperto calciatore della Vecchia Signora ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Juventus TV in occasione di questa premiazione ma ha toccato anche altri argomenti che riguardano più da vicino la squadra di Massimiliano Allegri.

In merito alle difficoltà che ha incontrato la Juventus Bonucci si è espresso così: "Lo scorso anno abbiamo lasciato da parte lo Scudetto ma abbiamo portato a casa Coppa Italia e Supercoppa Italiana, in questo modo abbiamo dato una risposta a chi diceva che non abbiamo più fame. È stata la dimostrazione che nelle partite secche la Juve c'è sempre".

Sulle possibilità di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni il numero 19 bianconero è chiaro: "Vogliamo prenderci un posto in Champions League e lotteremo fino alla fine per vincere l'edizione di quest'anno". Insomma, nessuna preclusione da parte di Leonardo Bonucci anche oltre i confini. La Juventus affronterà agli ottavi di finale del massimo torneo europeo il Villarreal e dovrà, assolutamente, cancellare quello che è accaduto con Porto e Lione negli ultimi due anni.

Un pensiero anche alla Nazionale Italiana e alla splendida cavalcata europea ma ora bisogna pensare al play-off per andare ai Mondiali in Qatar: "Non dimentico neanche un secondo di quanto è successo a Wembley la scorsa estate con il trionfo all'Europeo. Notte storica, impossibile dimenticare anche solo un secondo dal tragitto allo stadio al riscaldamento, il gol a freddo subito… Tutto impresso nella mente, è stato incredibile. Ho fatto il gol che ci ha portato ai rigori. Un rigore che pesava molto per l’errore di Belotti prima di me. Mi vengono ancora i brividi se ci ripenso. Adesso dobbiamo concentrarci sugli impegni di marzo: l'obiettivo è andare in Qatar, sarebbe una vittoria per tutti".