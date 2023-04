Bonucci non gradisce il cambio, la reazione è plateale: urla una frase ad Allegri prima di uscire Bonucci non ha gradito il cambio e aveva chiesto ad Allegri di aspettare prima di fare la sostituzione: nel post-partita di Inter-Juve smorza i toni ma la reazione è stata plateale.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus è stata eliminata in semifinale di Coppa Italia dall'Inter e non disputerà l'ultimo atto del torneo, proprio come accaduto lo scorso anno. I bianconeri non sono riusciti a rimettere in equilibrio il match di San Siro e ha decidere il doppio confronto è stata la rete di Federico Dimarco, abile a battere Perin da pochi passi nei primi minuti.

La squadra bianconera ha riscontrato le solite difficoltà a trovare spazi nella metà campo avversaria e Onana in 90′ ha dovuto effettuare solo una parata su Kostic, poi nulla più.

Alcune scelte di formazione di Massimiliano Allegri sono state criticate e il tecnico livornese è finito sul banco degli imputati per l'eliminazione per mano dei rivali nerazzurri.

Tra queste c'è la decisione di affidarsi a Leonardo Bonucci dal primo minuto, lasciando in panchina Danilo: il centrale bianconero ha provato a tenere a bada l'attacco avversario ma è spesso andato in difficoltà, soprattutto nei primi minuti, a causa del baricentro molto basso della squadra e anche in fase di impostazione non è stato utile come al solito, visto che è stata l’Inter ad avere il pallino del gioco in mano per larghi tratti.

Allegri ha provato a ribaltare le carte in tavola inserendo Milik all’inizio del secondo tempo e man mano provando a mettere sempre forze fresche: ad una ventina di minuti dal 90′ ha fatto entrare Danilo al posto di Bonucci e il difensore italiano non ha preso benissimo il cambio.

L'allenatore bianconero aveva visto Bonucci sofferente da un punto di vista fisico e aveva mandato a scaldare il brasiliano. Poco prima dell’ingresso in campo del numero 6, il capitano della Juve aveva rassicurato Allegri sulle sue condizioni (“Aspetta a fare il cambio”) ma poco dopo è arrivata la sostituzione e il difensore della Nazionale è tornato in panchina molto contrariato, urlando una cosa prima di sedersi

Nelle interviste post-partita ai microfoni di Mediaset ha provato a smorzare i toni in merito al cambio: "Non stavo discutendo, né ho fatto polemiche. Era semplicemente per non sprecare uno slot subito. In queste partite serve più elettricità, ci mancava qualcosa nei contrasti. Non abbiamo costruito molto perché qualcuno forse era più stanco. Queste partite vanno giocate con più aggressività“.

La sua reazione, però, è stata piuttosto plateale da passare inosservata. Bonucci aveva giocato poco più di un mese fa l'ultima volta, contro la Sampdoria in campionato, e ha fatto il suo esordio stagionale in Coppa Italia.