Bonucci litiga con l’allenatore dell’Alanyaspor e innesca una rissa nel tunnel degli spogliatoi Leonardo Bonucci, che da gennaio gioca nel Fenerbahce, nel tunnel degli spogliatoi ha litigato con il tecnico dell’Alanyaspor Metin Aktas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il campionato turco quest'anno sta vedendo un duello davvero meraviglioso tra le due principali squadre di Istanbul i campioni in carica del Galatasaray e il Fenerbahce, che alla vigilia della 25ª giornata avevano entrambe 63 punti (con 20 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Un testa a testa emozionante, che ovviamente provoca anche grandissima tensione. Nell'intervallo del match tra il Fenerbahce e l'Alanyaspor si sono vissuti momenti di grande tensione che hanno avuto come protagonista Leonardo Bonucci (che a gennaio è passato alla capolista) che ha litigato con il tecnico della squadra avversaria, innescando una rissa.

L'Alanyaspor chiude il primo tempo sorprendentemente in vantaggio. Quando l'arbitro chiude il primo tempo i calciatori entrano negli spogliatoi e prima di entrare nel tunnel Leonardo Bonucci, che era in panchina, come si vede in un video spuntato sui social, raggiunge un avversario e spinge un calciatore della squadra avversaria, il tecnico Metin Aktas vede tutto e interviene per difendere il suo calciatore. Per farlo va a contatto con Bonucci. Si capisce che volano parole grosse, poi i due entrano nel tunnel e le immagini si perdono. Fatto sta che una rissa, più o meno grande, si innesca.

La partita si era messa male per il gol di Loide Augusto, ma il Fenerbahce nella ripresa nell'arco di dieci minuti è riuscita a ribaltarla con il rigore di Tadic e il gol dell'ex Inter e Roma Edin Dzeko, che è sempre una garanzia. Ma l'Alanyaspor ancora con Loide Augusto ha trovato il pari. Bonucci è rimasto in panchina.

(in aggiornamento)