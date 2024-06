video suggerito

Bonucci imbarazzato in diretta davanti ad una discussione surreale: non sapevano avesse smesso Leonardo Bonucci imbarazzato in diretta su Rai Uno. Assiste a una discussione surreale: non sapevano che avesse dato l’addio al calcio. Il difensore deve chiarire: “Ho fatto anche un bel video”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Leonardo Bonucci è stato ospite in collegamento su Rai Uno dopo la partita Italia-Spagna valida per la seconda partita della fase a gironi degli Europei. L'ex difensore azzurro è stato chiaramente chiamato per commentare gli Azzurri che lui stesso ha condotto alla vittoria degli ultimi Europei 2021 con Mancini in panchina. Nel bel mezzo della discussione e del confronto sull'Italia, Bonucci fa la sua considerazione su un determinato argomento. Interviene Fulvio Collovati, tra gli opinionisti in studio, che commenta: "Se te lo dice un giocatore che ha appena smesso di giocare…”.

A quel punto si scatena un confronto surreale tra tutti i presenti in studio. Tra i protagonisti proprio Collovati e i due conduttori: Paola Ferrari e Marco Mazzocchi. Quest'ultimo mette subito in discussione l'affermazione di Collovati. Non crede che Bonucci si sia ritirato dal calcio giocato nonostante l'ex centrale della Juventus a fine maggio avesse reso pubblica la sua decisione su tutti i suoi canali social. Il difensore bianconero ha provato a intervenire per chiarire subito a tutti ogni dubbio, ma solo in un secondo momento è riuscito a prendere la parola.

L'equivoco su Bonucci in diretta TV dopo Italia-Spagna

Collovati viene ingiustamente attaccato in studio quando afferma che Bonucci, che ha vissuto la sua ultima esperienza in campo in Turchia con la maglia del Fenerbahce, avesse dato l'addio al calcio. “Ma chi te lo dice che ha smesso di giocare scusa?” reagisce subito Mazzocchi mettendo in dubbio le parole dell'ex campione del mondo con l'Italia nell'82 che incredulo risponde: "Ah non ha smesso, allora gli chiedo scusa". Il conduttore a quel punto si aspetta che Bonucci possa fare quell'annuncio proprio in quel momento in diretta coinvolgendo tutto il pubblico collegato: "No, non ha smesso, poi se ci vuole dare la notizia…”.

In studio nessuno interviene per chiarire la situazione e far capire a Mazzocchi che in realtà da quasi un mese l'ex capitano della Juventus e della Nazionale ha dato l'addio al calcio. “Non so se ha smesso di giocare, mi permetto di dire però che in questa difesa dell’Italia Bonucci ci sarebbe servito” commenta Paola Ferrari, anch'essa in confusione circa il ritiro o meno del campione azzurro. A quel punto Mazzocchi cerca di arrivare al punto: “Io però vorrei sapere la notizia: Leo hai smesso di giocare?”. Bonucci prontamente risponde chiudendo la questione con un sorriso stampato sul volto: “Sì ho già fatto l’annuncio, ho fatto anche un bel video a inizio giugno”.