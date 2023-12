Bologna-Roma dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Thiago Motta sfida il suo maestro José Mourinho. Il Bologna ospita la Roma nella sedicesima giornata di Serie A: le ultime novità sulla partita e le scelte di formazione dei due allenatori.

A cura di Ada Cotugno

Dopo il pareggio contro la Fiorentina e il passaggio ai playoff di Europa League la Roma comincerà il suo tour de force che la porterà fino a metà gennaio: il calendario regalerà tante insidie ai giallorossi che cominceranno il loro percorso verso il nuovo anno con la sfida al Bologna, una delle sorprese di questo campionato. Thiago Motta si è già trasformato in un grande problema per le big ed è pronto a fare lo sgambetto al suo maestro José Mourinho.

La Roma è alle prese con diverse assenze per infortuni e squalifiche, come quelle di Zalewski e Lukaku che nell'ultima uscita hanno rimediato due cartellini rossi. Per questo lo Special One dovrà fare turnover forzato per sopperire ai numerosi vuoti all'interno della sua squadra di titolarissimi. Dunque la formazione rivisitata potrebbe avere Belotti come unico terminale offensivo, visto anche l'infortunio di Dybala che resterà fuori fino all'inizio del 2024.

Partita : Bologna-Roma

: Bologna-Roma Quando si gioca : domenica 17 dicembre 2023

: domenica 17 dicembre 2023 Orario: 18:00

18:00 Dove si gioca : stadio Dall'Ara, Bologna

: stadio Dall'Ara, Bologna Canale TV : Dazn, zona Dazn su Sky

: Dazn, zona Dazn su Sky Diretta streaming : Dazn

: Dazn Competizione: Serie A, 16ª giornata

Quando si gioca Bologna-Roma e dove vederla in TV su Sky o Dazn

La partita tra Bologna e Roma si giocherà domenica 17 dicembre, con il fischio d'inizio fissato per le ore 18:00 allo stadio Dall'Ara. L'incontro sarà visibile in esclusiva su DAZN per tutti gli abbonati alla piattaforma. In alternativa gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio a pagamento potranno assistere alla sfida sintonizzandosi sul canale 214, Zona Dazn.

Bologna-Roma dove vederla in streaming

Anche in questo caso la diretta streaming di Bologna-Roma sarà disponibile soltanto per chi ha sottoscritto un abbonamento con DAZN. La partita sarà visibile attraverso il sito della piattaforma oppure sull'app, disponibile per smartphone, pc, tablet e smart tv.

Le probabili formazioni di Bologna-Roma

Thiago Motta riparte dalle sue certezze per questa partita ad alto tasso di difficoltà. La punta di diamante del suo Bologna è sempre Zirkzee, attaccante che ha già incantato tutte le big: dietro di lui ci sarà il tridente formato da Ndoye, Ferguson e Saelemaekers, mentre la diga davanti alla difesa sarà formata da Moro e Freuler come a Salerno, conalternative Fabbian e Aebischer. Posch, Beukema, l'ex Calafiori e Kristiansen completano la difesa davanti a Skorupski.

C'è tanta curiosità attorno alle scelte di Mourinho che non avrà a disposizione diversi giocatori. L'alternativa per sopperire a tutte le assenze potrebbe essere un 3-5-1-1 con Rui Patricio in porta, alle spalle di Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo Kristensen e Spinazzola sulle corsie esterne con Cristante, Paredes e Bove al centro. Più avanti invece Pellegrini potrebbe essere sulla trequarti con El Shaarawy per fare da supporto a Belotti, unica punta a disposizione dell'allenatore.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho