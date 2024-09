video suggerito

Boban e Ibrahimovic, imbarazzo in diretta: “Nessuno ha capito cosa fai al Milan”. Zlatan gli risponde Ibrahimovic in occasione di Milan-Liverpool di Champions ha vissuto un botta e risposta piccato con Boban, che voleva chiarimenti sul suo ruolo in rossonero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Qual è il ruolo di Zlatan Ibrahimovic al Milan? In occasione della partita di Champions contro il Liverpool, l'argomento è diventato d'attualità proprio grazie alla presenza del dirigente svedese. Quest'ultimo ha provato a chiarire la sua posizione all'interno del club alla sua maniera, con tanto di botta e risposta con l'ex Milan e opinionista Sky Boban.

Ibrahimovic prova a spiegare il suo ruolo nel Milan, decide tutto lui

Durante l'intervista Ibra ha sentenziato ai microfoni dell'emittente satellitare: "Il mio ruolo? È semplice, perché in tanti parlano. Comando io, sono il boss e tutto il resto lavora per me". Quando è arrivato il momento della domanda di Boban, il croato non ha avuto modo di proseguire perché l'ex centravanti lo ha interrotto subito: "Pure Boban non ha capito il mio ruolo?"

La replica di Boban a Ibrahimovic

Il croato non è rimasto in silenzio ma ha subito replicato: "No ma nessuno l'ha capito per la verità, spero che l'abbia capito tu, perché nessuno ha capito né competenze, né responsabilità e né dove arriva la tua direzione, la parte tecnica, i giocatori, le scelte dell'allenatore". Si è creato un clima d'imbarazzo in studio, visto che si temeva un'ulteriore reazione piccata del dirigente che si è limitato in primis a dire: "Si lavora in silenzio". Poi dopo ha ribadito che è lui a comandare nel Milan, con Boban che in maniera anche ironica ha chiosato: "Ma adesso abbiamo sentito queste cose e abbiamo capito tutto".

Ibrahimovic e il messaggio ai gattini prima di Milan-Liverpool

Quello che è certo è che Ibrahimovic aveva più di un sassolino da togliersi in occasione dell'esordio in Champions. In primis con chi si è interrogato sui motivi della sua assenza nelle scorse settimane: "Quando il leone va via, i gatti si avvicinano, quando il leone torna i gatti spariscono. Così è tutto quello di cui si parla in giro, il livello è troppo basso. Mi sto concentrando sul lavoro e sono stato via per qualche giorno per motivi personali, ma sono sempre presente dal primo giorno. Si lavora e si pedala".

Ma chi sono i gattini e con chi ce l'aveva Ibrahimovic? Non con i giocatori rossoneri, ma con chi ha parlato troppo a suo dire: "Gattini non è la squadra, ma quelli che sono fuori squadra. Squadra sta bene e sono carichi".