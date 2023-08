Biglietti Milan-PSG ai gironi di Champions League: quando inizia la vendita e i possibili prezzi Il Milan sfiderà il PSG nella fase a gironi della Champions 2023/2024. I possibili prezzi dei biglietti del big match di San Siro.

A cura di Marco Beltrami

Il Milan affronterà anche il PSG nel girone F della Champions. Sorteggio non troppo fortunato per i rossoneri di Pioli che oltre a Borussia Dortmund e Newcastle, giocheranno contro la corazzata francese del grande ex Donnarumma. Quando si giocherà Milan-PSG a San Siro? Al momento non si conosce ancora la data e l'orario preciso della partita, né sono stati messi in vendita i biglietti. Possibile però fare delle prime ipotesi sui prezzi dei tagliandi.

Quando si gioca Milan-PSG e quando inizia la vendita dei biglietti

La data della partita di Champions tra il Milan e il PSG non è ancora nota perché il calendario non è stato ancora diffuso. La sfida tra la squadra di Pioli e quella di Luis Enrique si disputerà in una delle date riservate alla fase a gironi, ovvero 19 o 20 settembre, 3 o 4 ottobre, 24 o 25 ottobre, 7 o 8 novembre, 28 o 29 novembre, 12 o 13 dicembre. Quando potrebbe iniziare la pre-vendita dei biglietti per Milan-PSG? Indicativamente anche alla luce di quanto accaduto in passato, i tifosi potranno iniziare ad acquistare i biglietti circa un mese prima del match, con gli abbonati che potranno giovare di qualche giorno d'anticipo.

I possibili prezzi di Milan-PSG di Champions League

Quanto costeranno i biglietti di Milan-PSG? È ancora troppo presto per dirlo, anche se si può avere un'idea dei prezzi dei tagliandi della supersfida di Champions sulla base di quanto accaduto nella scorsa stagione. Un esempio importante può essere quello di Milan-Chelsea, match di cartello della fase a gironi della scorsa Champions. In quell'occasione i biglietti partivano da un costo di 49 euro, nel terzo anello, salendo notevolmente negli altri settori. Dal terzo anello fino alla tribuna arancio i ticket superavano i 100 euro, fino a 300 euro. Il più costoso era quello della tribuna onore rossa di poco meno di 400 euro.