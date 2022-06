Biglietti Italia-Germania di Nations League a Bologna: prezzi e dove acquistarli L’Italia di Roberto Mancini prova a ridarsi uno slancio dopo la tremenda eliminazione ai playoff mondiali. Lo farà oggi con la prestigiosissima finalissima 2022 contro l’Argentina e poi sabato contro la Germania per la prima partita di Nations League. Ecco dove poter acquistare gli ultimi ticket per quest’ultimo incontro.

A cura di Enrico Scoccimarro

Oggi è il giorno del rilancio per la Nazionale azzurra: si gioca la finalissima 2022 contro l'Argentina campione d'America, per conquistare la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA. Dopo il fischio finale di questa partita, sarà però il tempo i pensare e programmare il futuro, con il CT Roberto Mancini che dovrà organizzare in ritiro i selezionati per esordire in Nations League. L'Italia giocherà la prima partita della fase a gironi contro la Germania in casa, allo stadio Dall'Ara di Bologna, questo sabato 4 giugno. L’ultima volta che l'Italia ha affrontato la nazionale tedesca è stato in amichevole, a Milano, il 15 novembre 2016: sulla panchina azzurra sedeva Giampiero Ventura, in una delle sue prime apparizioni da CT e la partita finì a reti bianche, tutto sommato un buon risultato visto che si giocava contro i campioni del mondo in carica. Questa volta in palio ci saranno i primi tre punti fondamentali per ridare all'Italia uno slancio dopo la terribile delusione per l'eliminazione dai playoff mondiali per mano della Macedonia del Nord. Per assistere alla prima sfida degli azzurri nella competizione, ci sono ancora alcuni biglietti disponibili.

Quanto costano i biglietti per Italia-Germania di Nations League 2022

Proprio per dare la carica per il rilancio azzurro, a Bologna si attende un gran pubblico. La Figc ha annunciato di proseguire con una politica di prezzi popolari: si va dai 10 euro per le Curve agli 80 euro per la Poltrona, con tante agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65. I distinti laterali costano 30 euro, mentre quelli centrali 50. L'ingresso in tribuna laterale coperta è fissato a 45 euro, mentre ne servono 60 per quella centrale. A questi prezzi corrispondono chiaramente sconti riservati a famiglie, possessori della tessera "Vivo Azzurro", Over 65 e Under 12.

Quando e dove acquistare i biglietti per la partita a Bologna

La prelazione per acquistare i primi biglietti è già iniziata e finita il 9 maggio, data in cui è iniziata la fase di vendita libera che è ancora aperta. Gli ultimi tagliandi rimasti possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sul sito della Figc e sul sito di Vivaticket.