Bergwijn va in Arabia e Koeman lo punisce escludendolo dall'Olanda: gli fa un discorso durissimo La scelta di Bergwijn di trasferirsi in Arabia Saudita gli ha precluso la convocazione in nazionale. Koeman ha deciso di escluderlo all'Olanda: "Non ha ambizione sportiva"

A cura di Ada Cotugno

Ronald Koeman è stato il primo commissario tecnico a prendere una posizione netta riguardo ai giocatori che si sono trasferiti in Arabia Saudita. L'allenatore dell'Olanda non usa mezzi termini e ha deciso di non convocare Steven Bergwijn dopo il suo passaggio all'Al Ittihad, nonostante si tratti di un giocatore fondamentale per la sua nazionale. In conferenza stampa ha lanciato un messaggio netto per tutti gli olandesi che potrebbero vedersi preclusa la strada verso le competizioni internazionali qualora accettassero di finire in determinati campionati, mossi dalle grandi opportunità economiche che offre la Saudi Pro League.

Bergwijn escluso dopo il passaggio in Arabia Saudita

Koeman non ha usato giri di parole per spiegare l'esclusione dell'ex giocatore dell'Ajax, uno dei cardini della sua nazionale fino agli ultimi Europei 2024. Steven Bergwijn non è stato inserito nella lista a causa del suo recente trasferimento in Arabia Saudita, una scelta che ha condizionato di molto le scelte del commissario tecnico: mai un giocatore era stato escluso per questa motivazione, soprattutto uno del suo calibro, e la svolta olandese potrebbe influenzare anche altri allenatori che fin qui hanno punta

E anche per quanto riguarda le spiegazioni l'allenatore è stato molto chiaro in conferenza stampa: "Steven Bergwijn va in Arabia Saudita a 26 anni. È chiaro che questo non ha nulla a che fare con l'ambizione sportiva. Il suo libro con la Nazionale Olandese è chiuso. Probabilmente sa cosa avrei detto". Le sue parole suonano come un monito per tutto il resto della squadra: la scelta di andare in Arabia Saudita così giovane, con un cammino promettente ancora da compiere in Europa, per Koeman è simbolo di poca ambizione e basta per fargli compiere una scelta così netta.