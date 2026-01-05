Bergomi evidenzia il difetto dell’Inter dopo la vittoria sul Bologna: “Ne ha solo uno”

Beppe Bergomi, ex calciatore e capitano dell'Inter, ha commentato la vittoria netta dei nerazzurri contro il Bologna a San Siro ai microfoni di Sky Calcio Club, sottolineando la prestazione della squadra di Cristian Chivu: "Credo sia stata l'Inter migliore della stagione, sta bene fisicamente e ha aggredito bene la partita. Se dobbiamo trovare un difetto, 20 tiri in porta: ha giocato un gran primo tempo ma ha finalizzato solo una volta. Ha fatto però una grande gara e si dimostra ancora fortissima sulle palle da fermo. Poi non so dirti se è stata la migliore ma ha giocato una grande gara."

Secondo Bergomi, l'Inter si mostra in ottima forma: "L'Inter sta bene, la vedi: ha gamba, corre nel modo giusto. Il Bologna a me piace, però l'Inter quando incontra queste squadre che la vanno a prendere riesce sempre a destrutturarle: c'è stata un'azione in cui i due centrali erano Zielinski e Calhanoglu per portarli fuori. E se gli attaccanti vincono i duelli, fa bene."

Bergomi: “Credo Inter migliore della stagione, ma un difetto resta evidente”

L'ex difensore ha poi evidenziato un aspetto già emerso in passato: quando l'Inter parte forte e poi subisce uno svantaggio, talvolta diventa impaziente e fatica a sviluppare il proprio gioco: "Anche in passato l'Inter iniziava forte e poi calava: ogni tanto diventa impaziente e questo non le permette di sviluppare il suo gioco, perché quando vai sotto l'avversario si chiude. L'Inter è una squadra che ha solo vinto o perso, quando è andata sotto viene forse fuori quel difetto."

