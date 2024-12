Berardi è stato a un passo da due squadre della Serie A: “Abbiamo avuto delle richieste”

video suggerito

Domenico Berardi resterà al Sassuolo, almeno per questa stagione. L'attaccante sta trascinando la sua squadra verso la promozione in Serie A ma dal prossimo anno potrebbe cambiare squadra: in passato ci è arrivato davvero molto vicino, con la corte della Juventus che è continuata per diversi anni ma alla fine è rimasto in neroverde anche dopo la retrocessione, complice anche il grave infortunio

Andrea Carnevali ai microfoni de "La politica nel pallone", in onda su GR Parlamento, ha raccontato i retroscena sulle offerte ricevute per il suo giocatore nominando due squadre che su tutte hanno provato a strapparlo a Sassuolo (e che potrebbero tentarci anche in estate).

Berardi è stato vicino a Juve e Atalanta

Per diverse volte Berardi è stato a un passo dall'addio ai neroverdi, ma il suo trasferimento non si è mai concretizzato. L'ad del Sassuolo lo ha confermato: "Sì, ci sono stati più momenti in cui ci poteva essere l'addio, magari la società era anche disposta a fare una cessione e poi per diversi motivi non si è conclusa". Carnevali poi ha svelato anche i nomi delle squadre che hanno presentato delle offerte: "Di richieste ne abbiamo avute diverse, penso alla Juventus e alll'Atalanta, diverse squadre nel corso degli anni, poi per un motivo o per un altro, in primis la nostra volontà e poi quella del giocatore, e poi magari non ci sono state quelle offerte economiche che non ci hanno fatto trovare una soluzione".

Il futuro però è ancora da scrivere. Non è certo che Berardi resterà ancora in neroverde e non è da escludere che possano arrivare nuova offerte per lui. Intanto però il dirigente ha confessato che da quando è in Serie B non è stata avanzata nessuna proposta per il giocatore: "Quello che succederà lo andremo a vedere insieme. Ad oggi non c'è nessuna richiesta. A oggi, lui per primo, siamo concentrati sul Sassuolo".