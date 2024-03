Benzema si mostra durante l’impressionante rituale della coppettazione: a cosa serve Benzema è tornato sui social mostrandosi durante una seduta di coppettazione: cos’è la pratica che piace tanto agli sportivi e quali sono i suoi benefici sul corpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Steso sul lettino a faccia in giù, con delle coppette sulla schiena e degli strani segni circolari che gli ricoprono tutto il corpo: Karim Benzema è ricomparso sui social con un'immagine che nulla ha a che fare con la sua nuova vita in Arabia Saudita, ma che mostra uno dei suoi rituali preferiti, la coppettazione.

Non è la prima volta che il campione francese si fa vedere così, immerso in questo momento di benessere che accomuna molti sportivi. La coppettazione altro non è che una pratica terapeutica di medicina alternativa, alla quale si sottopongono tantissime persone: si tratta di un'operazione che consiste nell'aspirazione di punti anatomici attraverso dei vasetti che, una volta svolto il proprio lavoro, lasciano i tipici segni rossi sulle zone del corpo in cui sono stati utilizzati.

Diverse volte Benzema si è mostrato con i segni di questo rituale che spesso ha definito come "la migliore terapia" già dai tempi in cui giocava al Real Madrid. Come lui tantissimi altri campioni del mondo dello sport fanno ricorso alla coppettazione, come Michael Phelps, Paltrinieri e anche Neymar che la usano anche come defaticante.

A cosa serve la coppettazione

La pratica ha origini antichissime e trae le sue radici dalla Medicina Tradizionae Cinese. La coppettazione è diffusa soprattutto in Asia, ma ha preso presto piene in tutto il mondo grazie soprattutto ai protagonisti del mondo dello sport che hanno suscitato curiosità per i segni che portavano addosso.

Le tipiche coppette servono per sbloccare la circolazione sanguigna e linfatica, incentivando anche l'eliminazione delle tossine e promuovendo un ricambio di ossigeno e di altre sostanze nutritive. Inoltre è utilizzata anche per curare diversi disturbi come i problemi articolari.

Gli sportivi utilizzano la coppettazione soprattutto come defaticante dopo le prestazioni, ma anche per preservare la muscolatura. Benzema e gli altri si affidano a questa pratica anche come tecnica di rilassamento e per alleviare i dolori cronici del corpo.