Benzema in difficoltà in Arabia, racconta cosa gli sta accadendo: "Non posso vincere da solo" Karim Benzema spiega le sue difficoltà in campo all'Al Itthiad. L'ex Real Madrid non segna un gol dal mese di dicembre: "Ho bisogno di aiuto perché non posso vincere le partite da solo".

A cura di Fabrizio Rinelli

Karim Benzema a luglio del 2023 passò dal Real Madrid all'Al-Ittihad accettando la ricca offerta dell'Arabia Saudita. Il trasferimento del francese fu il primo di una lunga serie di campioni dopo Cristiano Ronaldo ad approdare in questa nuova e ambiziosa realtà. Ma le cose non sono andate come sperava il giocatore. Benzema non segna un gol in campionato dal 30 novembre e questo ha complicato ulteriormente la sua permanenza all'Al-Ittihad. In generale l'ultimo gol l'ha realizzato il 15 dicembre contro l'Al Ahly nel Mondiale per Club.

Troppo pochi per uno come lui arrivato in Arabia con la fama del bomber. Il feeling mancato con il tecnico Gallardo ha poi sicuramente peggiorato la situazione. Benzema così subito dopo lo 0-0 di ieri contro l'Al-Taawoun ha svelato tutte le sue difficoltà in mix zone a un giornalista. Gli è stato chiesto perché non sembri essere più lo stesso giocatore di Madrid. E lui ha subito risposto prontamente: "Perché i nomi sono diversi e il gioco è diverso ecco perché non sono lo stesso Benzema del Real Madrid".

Benzema ha svelato alcuni dettagli relativi alla sua condizione da calciatore in campo. È chiaro che in una squadra di campioni le possibilità di segnare possano essere tante. Al Real Madrid era il terminale offensivo di Ancelotti che esaltava tutti i suoi movimenti. Oggi però è tutto diverso: "È il mio primo anno qui, ma in campo ho bisogno di aiuto perché non posso vincere le partite da solo" ha spiegato il giocatore senza nascondere un sorriso beffardo sul suo volto, quasi di circostanza.

L'addio all'Al-Ittihad non è pura fantasia ma una realtà. Tutto potrebbe chiaramente dipendere dal futuro di Gallardo. In caso di licenziamento da parte dell'allenatore sicuramente Benzema avrebbe più possibilità di restare. "Vedremo cosa succederà, le novità sono tante. Adesso il mio obiettivo è questo". La spiegazione del francese non fa una piega anche se il suo acquisto era stato fatto proprio per far crescere la squadra sotto tutti i punti di vista. Al momento il bottino di Benzema però è di soli 12 gol. Non male ma neanche tanto.