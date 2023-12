Benzema in lacrime, il tenero gesto di Cristiano Ronaldo: la purezza di quando erano giovani Dal passato riemerge un video in cui si vede il tenero gesto di Cristiano Ronaldo nei confronti di Karim Benzema crollato in lacrime: era un giorno d’estate del 2009 che avrebbe segnato la storia del calcio per gli anni a venire.

A cura di Paolo Fiorenza

Nessuno poteva saperlo ma in quell'estate del 2009 stava nascendo a Madrid una delle coppie più devastanti della storia del calcio, destinata a vincere ben quattro Champions League durante la coabitazione in Spagna. Il 24enne Cristiano Ronaldo e il 22enne Karim Benzema vennero acquistati a peso d'oro da Manchester United e Lione (94 milioni il primo, 35 il secondo). Prima dell'inizio della loro stagione d'esordio col Real, i due presero parte a un servizio fotografico assieme agli altri colpi di quella sessione di mercato mostruosa: Kakà, Xabi Alonso, Arbeloa, Garay, Albiol e Granero. Un'emozione troppo forte per Benzema, che scoppiò in lacrime: Ronaldo percepì il suo tumulto di sentimenti e fece un gesto di grande tenerezza nei suoi confronti.

Una delle Champions League vinte da Ronaldo e Benzema con la maglia del Real Madrid

Nelle ultime ore è riemerso dal passato il video che mostra cosa accadde: l'attaccante francese non poteva credere di essere davvero al Real Madrid, a coronamento dei tanti sacrifici fatti per arrivare al vertice, e quando vide davanti a lui la maglia merengue col numero 11 – che avrebbe indossato solo il primo anno – ebbe un crollo emotivo non riuscendo a trattenere il pianto. Il servizio fotografico fu dunque momentaneamente stoppato, in attesa che il bomber francese di origini algerine riuscisse a ricomporsi.

Quando Ronaldo, che era al fianco di Benzema, lo vide coprirsi il volto e voltarsi di spalle, capì cosa stava succedendo ed offrì la spalla al compagno, sdrammatizzando col gesto di dargli i suoi occhiali da sole affinché Karim potesse nascondere le lacrime. Un comportamento che fece sorridere il francese, aiutandolo a superare il momento difficile.

Fu quel giorno che i due iniziarono ad aiutarsi a vicenda, mettendo il primo mattone per una partnership di grande successo per il decennio a venire, interrotta nel 2018 dal trasferimento di Ronaldo alla Juventus. Cristiano e Karim non avrebbero mai immaginato che 14 anni dopo si sarebbero ritrovati, sia pure in squadre diverse, sui campi dorati dell'Arabia Saudita, il primo con la maglia dell'Al Nassr, il secondo con quella dell'Al Ittihad, segnando a mitraglia come ai bei tempi (19 e 10 gol rispettivamente in questa prima parte di stagione).