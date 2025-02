video suggerito

Bentaleb torna ad allenarsi 8 mesi dopo il malore: il Lille gli riserva un’accoglienza da brividi Nabil Bentaleb torna ad allenarsi col Lille dopo 8 mesi di stop a causa di un malore. Un arresto cardiaco che ha lasciato col fiato sospeso tutto il club francese che oggi per l’occasione gli ha voluto riservare un’accoglienza da brividi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Otto mesi fa tutto il Lille era in apprensione per le condizioni di Nabil Bentaleb. Il 30enne centrocampista della squadre francese e nazionale algerina fu ricoverato d'urgenza in ospedale lo scorso 20 giugno a causa di un malore improvviso. Sin da subito non si conosceva il motivo del ricovero anche se i media francesi ipotizzarono subito che fosse un infarto alla luce anche del vissuto del calciatore, non nuovo a problematiche cardiache. La situazione fu considerata però subito abbastanza grave come dimostrato dai tanti messaggi inviati dai suoi compagni di squadra.

In tanti invitavano a "pregare tantissimo" per lui facendo capire come la situazione fosse grave. Fu necessario per Bentaleb il ricovero d'urgenza in ospedale tanto da mobilitare tutto il Lille che si è subito attivato per dare il giocatore tutto il supporto necessario in termini di soccorsi. Ebbene oggi, dopo ben 8 mesi Bentaleb è tornato ad allenarsi con il Lille ritrovando i suoi compagni e quel pallone che tanto gli era mancato in questo tempo. Il Lille per l'occasione ha pensato bene di riservargli un'accoglienza da brividi che ha quasi commosso il calciatore.

"Un club intero dietro di te Nabil. Dipendenti, allenatori, giovani del vivaio, tutti mobilitati per accogliere Nabil Bentaleb al suo ritorno. Siamo felici di rivederti". È stato questo il messaggio del Lille dedicato al suo giocatore mostrando un video del suo ritorno sul rettangolo verde per gli allenamenti di questa mattina. Il filmato è stato condiviso sui social dalla stessa società francese che ha chiamato a raccolta ogni singola persona che lavori all'interno del club per mostrare tutto il proprio attaccamento a Bentaleb per questa sua nuova rinascita.

Leggi anche Michail Antonio può tornare in campo dopo l'incidente: torna ad allenarsi dopo due mesi

Il pasillo de honor riservato a Bentaleb

Bentaleb ha attraversato un lungo viale che dagli spogliatoi porta al campo d'allenamento. Qui erano ben appostati tutti come se fosse una sorta di pasillo de honor che si riserva nel mondo del calcio alle squadre reduci da un'importante vittoria. Quella di Bentaleb è infatti più di una vittoria. È la conquista di un trofeo ancor più importante di qualsiasi trofeo, che sia esso la Champions, Europa League o Conference. Si tratta del premio della vita, che Bentaleb si è ripreso lottando e riprendendosi al meglio per tornare a fare ciò che ha sempre amato.