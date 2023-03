Benalouane manda un tifoso in ospedale e scoppia il caos: Novara bloccato allo stadio Dopo il match di Serie C tra Piacenza e Novara scontro tra la vecchia conoscenza della Serie A Benalouane e un ultrà avversario. Il difensore portato in Questura.

A cura di Marco Beltrami

La partita tra il Piacenza e il Novara valida per il girone A del campionato di Serie C è stata contraddistinta da un post molto movimentato. Tutto è nato da uno scontro fisico tra una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Yohan Benalouane capitano della squadra ospite, e un tifoso di casa che purtroppo è degenerato. E a farne le spese è stato proprio il secondo.

Quella tra gli emiliani e i piemontesi era una gara che metteva in palio punti preziosi, con i primi a caccia disperatamente di punti salvezza e i secondi intenzionati a scalare la classifica avvicinandosi alle posizioni di testa. Il confronto si è chiuso con un pareggio, anche se quanto accaduto in campo è passato un po' in secondo piano per i fatti relativi al dopo-gara. Yohan Benalouane baluardo difensivo del Novara è entrato in rotta di collisione con un'ultrà del Piacenza.

Il 35enne tunisino ha all’attivo una carriera di tutto rispetto che gli ha permesso di vestire le maglie di Cesena, Parma, Atalanta, Fiorentina, all’estero quelle di Saint-Etienne, Leicester, Nottingham e Aris Salonicco, e quelle della nazionale francese Under 21, e della Tunisia. Giocatore dotato di grande temperamento, e molto fisico, nel 2022 ha detto sì al Novara, squadra allenata dall'ex compagno Marchionni.

Stando alle ricostruzioni della stampa locale, dopo la partita il difensore si è recato con un compagno nei pressi del parcheggio per recuperare alcuni oggetti dal suo mezzo, prima di tornare sul pullman della squadra. Ad un certo punto però i due sono stati riconosciuti da un gruppo di tifosi del Piacenza, con cui sarebbe nato un confronto acceso. Confronto che a quanto pare è degenerato: Benalouane avrebbe colpito un ultrà molto noto in città con un pugno. Il sostenitore è stato trasportato in ospedale dove è stato soccorso con 10 punti di sutura per una ferita all'arcata sopraccigliare.

Benalouane dopo l'intervento delle forze dell'ordine, è stato accompagnato in Questura dove è stato sottoposto ad accertamenti prima del rilascio in serata. Nel frattempo la notizia di quanto accaduto si è rapidamente diffusa tra i tifosi di casa che si sono fatti sentire all'esterno dello stadio. Solo intorno alle 21 il pullman del Novara, scortato da polizia e carabinieri è riuscito a lasciare l'impianto. Un pomeriggio molto particolare dunque nella città emiliana.