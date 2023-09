Ben Cull muore di cancro a 23 anni, l’ex stella giovanile aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo Non ce l’ha fatta Ben Cull: l’ex nazionale inglese giovanile è morto di cancro a soli 23 anni. Il mese scorso, sentendosi vicino alla fine, aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo dall’ospedale dov’era ricoverato per le cure. La notizia è stata data dalla ragazza con un post straziante: “Ci riuniremo di nuovo tesoro mio e finiremo la storia perché non è ancora finita”.

A cura di Paolo Fiorenza

È finita tragicamente la battaglia contro il cancro di Ben Cull: l'ex nazionale giovanile dell'Inghilterra è morto a soli 23 anni dopo aver lungamente lottato con il sarcoma di Ewing, una rara malattia delle ossa e dei tessuti molli che lo aveva colpito da quando aveva 17 anni. La notizia – comunicata qualche ora fa dalla fidanzata – ha lasciato sgomento il mondo del calcio britannico, pur preparato al peggio dall'evoluzione negativa del male negli ultimi mesi.

Ben Cull con la fidanzata, le aveva appena chiesto di sposarlo dall’ospedale

Cull, cresciuto nel settore giovanile del Southampton e distintosi come uno dei migliori della sua leva, era entrato nella squadra Under 18 dei Saints nell'estate del 2015 – molto sotto età – ed aveva ottenuto due presenze con la selezione giovanile inglese. Poi la mazzata della diagnosi infausta, l'addio obbligato al calcio e la battaglia per la vita, con al suo fianco sempre e per sempre l'adorata fidanzata, Daisy Morrison.

Lo scorso 18 agosto, probabilmente sentendosi vicino alla fine, Cull aveva chiesto alla ragazza – che in questi anni non lo aveva mai lasciato solo – di sposarlo, dall'ospedale dove si trovava per le cure, postando un commovente messaggio su Instagram: "Mi vuoi sposare? Daisy, avevo in programma questa cosa dall'anno scorso. Non era esattamente quello che avevo in mente quando volevo dirti cosa provavo per te e come avrei potuto chiedertelo! Dal momento in cui ti ho incontrato sapevo che eri diversa in tutti i modi, mi hai cambiato in meglio, ti ho incontrato ragazzo e ora sono qui uomo. Non conosco una sola persona che farebbe quello che hai fatto tu e sopporterebbe quello che hai sopportato tu ed è per questo che so che non vorrei mai passare la mia vita senza di te! Ti prometto che combatterò con tutto ciò che devo per poterti vedere camminare su quell'isola e prometto di ricordarti il ​​mio amore per te ogni singolo giorno finché vivrò!".

Cull sapeva di essere condannato, il giorno dopo aveva pubblicato un altro post parlando del "più duro degli addii", poi a inizio settembre aveva scritto: "Il cancro non discrimina, la vita non è giusta ed è molto breve". E ancora – sei giorni fa – era arrivato il suo ultimo post, con un'immagine struggente assieme a Daisy: "Anche altre tre vite non sarebbero bastate", aveva scritto Ben, ormai consapevole che aveva imboccato l'ultimo vialone della sua vita.

La fidanzata – che aveva avviato una campagna di raccolta fondi per realizzare le "idee della lista dei desideri" di Ben, raccogliendo ben 25mila sterline – ha dato la notizia della sua morte con un post straziante: "L'addio più difficile. Ieri ho perso tutta la mia vita, il mio fidanzato, la mia anima gemella, la mia persona, il mio intero mondo. Ho sempre sperato e pregato che questo giorno non arrivasse mai e poi mai. Mi fa male il cuore fisicamente e non ho mai provato un dolore come questo. Mia mamma e mio papà non avrebbero potuto scegliere un'anima gemella migliore per me, ti adoravano, ti considerano un figlio e stanno soffrendo così tanto in questo momento".

"Dicono che cerchi qualcuno come tuo padre e Dio solo sa che eri come papà, due piselli in un baccello, il migliore degli amici, non potevo desiderare una storia d'amore più forte. Hai combattuto fino alla fine tesoro mio, so che hai fatto assolutamente tutto il possibile per restare in vita e nonostante la sofferenza così terribile hai continuato ad andare avanti, te ne sarò per sempre grata, non ti sei mai arreso, Dio aveva i suoi piani. Una cosa che posso dire con certezza è che abbiamo sfruttato al meglio ogni singolo secondo. Tu ed io abbiamo entrambi detto che preferiremmo incontrare la nostra anima gemella e avere meno tempo, piuttosto che vivere un'intera vita l'uno senza l'altro".

"Eri la ragione per cui sorridevo ogni giorno, la ragione per cui mi svegliavo, eri la prima persona a cui mi rivolgevo per un problema. La persona accanto alla quale mi sentivo al sicuro ogni notte, la persona che faceva ridere un'intera stanza, eri la ragione di tutto ciò, mi hai dato uno scopo. L'unica persona con cui voglio parlare in questo momento sei tu e non posso farlo, è qualcosa che mi distrugge. Mi hai detto così tante volte di essere coraggiosa per te e di non arrendermi mai e prometto che ci proverò. Mi manchi già così tanto e farò in ogni singolo secondo di ogni giorno il mio caro inchino, le coccole, i baci, le risate, i messaggi e tutto il resto. Il mio cuore non guarirà mai e poi mai da questa voragine che hai lasciato. Lasciarti andare sarà sempre la cosa più difficile che dovrò mai fare. Buonanotte tesoro, ci vediamo lassù un giorno, ci riuniremo di nuovo tesoro mio e finiremo la storia perché non è ancora finita".