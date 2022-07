Bellanova all’Inter realizza il sogno: “La squadra del cuore”. E il toccante post sul Milan sparisce Raoul Bellanova si è presentato ai tifosi dell’Inter rivelando il suo tifo per i nerazzurri fin da bambino: “È un sogno che si avvera, difficile descrivere le mie emozioni”. Ma dal passato emerge uno struggente post dedicato al Milan, che poi viene fatto sparire.

A cura di Paolo Fiorenza

Da qualche ora Raoul Bellanova, 22enne esterno di Rho, è ufficialmente un giocatore dell'Inter, che lo ha prelevato dal Cagliari con la formula del prestito oneroso da 4 milioni e successivo riscatto per ulteriori 6 milioni. Il Nazionale Under 21, reduce dall'ottima stagione in Sardegna, dovrebbe sulla carta ricoprire il ruolo di riserva di Dumfries sulla fascia destra, a meno che – in un calciomercato dove nessuno è incedibile – l'olandese non venga usato per fare cassa, situazione che al momento sembra comunque improbabile.

Bellanova, che avrà un ingaggio di poco inferiore al milione, proverà dunque a scalare le gerarchie interne della squadra per continuare la sua continua ascesa nel calcio italiano: dalle giovanili del Milan, oltre 10 anni senza mai esordire in prima squadra, al Bordeaux e poi all'Atalanta, fino all'esplosione al Pescara dove è titolarissimo per Oddo ed alla consacrazione nella massima serie col Cagliari. L'Inter ha dedicato numerosi post social al suo nuovo acquisto, che dal canto suo non ha nascosto un entusiasmo che affonda le sue radici nei sentimenti che tanti anni fa albergavano nel cuore di un bambino di Rho, l'interista Raoul.

Già, Bellanova è sempre stato interista e adesso è al settimo cielo, come spiega nella sua prima intervista da nerazzurro: "È difficile descrivere le mie emozioni ora, perché sto realizzando un sogno che avevo fin da quando ero piccolo, entrare a far parte della mia squadra del cuore. È un sogno che si avvera e spero di ripagare la fiducia che è stata risposta in me. Giocare a San Siro è sempre stato un sogno, anche giocarci quest'anno da avversario. È stato emozionante, da brividi, e non vedo l'ora di entrarci con la maglia nerazzurra".

Insomma i tanti anni giovanili al Milan sono stati per Bellanova una parentesi durante la quale ha dovuto reprimere i propri sentimenti più autentici, che finalmente può liberare ora senza freni. C'è solo un residuo di quel passato con i colori ‘sbagliati', anzi c'era, visto che nelle ultime ore il terzino ha rimosso sia da Instagram che da Facebook il commovente post con cui nel 2019, quando si trasferì a Bordeaux, salutò il Milan. Parole struggenti da innamorato: "Questi colori resteranno per sempre dentro di me – scriveva allora – sono arrivato a 6 anni, mi hanno cresciuto, mi hanno fatto maturare, e mi hanno fatto diventare la persona che sono oggi. Non è facile descrivere a parole ciò che in questi anni ho provato, emozioni indescrivibili che terrò per sempre dentro al mio cuore, ho gioito, ho sofferto, ho pianto, e sono orgoglioso di avere fatto tutto ciò con la maglia dell'A.C Milan. Oggi non solo lascio la squadra che mi ha cresciuto, lascio una parte della mia vita, una casa, un punto di riferimento. Voglio ringraziare tutti, dai magazzinieri del Vismara, i dirigenti, i mister che ho avuto, e i miei compagni di squadra, la mia famiglia. È arrivato dunque il momento di mettermi in gioco, in una realtà diversa, nel calcio che conta, e se ho questa possibilità è solo grazie a questi colori. Dico ancora grazie, grazie alla gente che mi è stata vicina, a ogni singola persona. Ora però è giunto il momento dei saluti, grazie A.C Milan, resterai per sempre nel mio cuore".

Il post su Facebook di Bellanova del 2019

Il messaggio su Facebook è rimasto visibile per qualche ora dopo che Bellanova aveva cancellato quello su Instagram e si è ben presto riempito di nuovi commenti dei tifosi rossoneri, che sarcasticamente lo invitavano a "cancellare anche questo, fai presto" – cosa che poi effettivamente ha fatto – mentre qualcun altro ha scritto: "L'anno prossimo dirà che era juventino". Diciamo che tornare al Milan è altamente improbabile…