Beckham spiega il modello Inter Miami ispirato al Real Madrid di Perez: “Lui ha questa visione folle” David Beckham ha spiegato in un’intervista come nasce il successo dell’Inter Miami e la sua crescita come club negli ultimi anni. Una visione ispirata al modello Real Madrid di Florentino Perez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Lionel Messi al centro del progetto Inter Miami di David Beckham. Da leader e capitano del Manchester e dell'Inghilterra passando per il Real Madrid, a comproprietario del club statunitense che secondo Forbes, attualmente è il secondo club più prezioso della massima serie americana, dietro al Los Angeles FC, con un valore di oltre 1 miliardo di dollari. Un progetto vincente dunque che ruota in questo momento anche attorno alla figura di Lionel Messi arrivato a Miami anche grazie al metodo di Florentino Perez al Real che ha ispirato lo stesso Beckham.

"Florentino ha questa visione folle di portare sempre i migliori giocatori nel club e di costruire questo stadio incredibile – ha spiegato sottolineando avesse seguito alla lettera la sua linea con l'arrivo della Pulce, ma Florentino non è stato il solo ad averlo ispirato -. Il Boss ‘(Ferguson) mi ha consigliato invece di dare importanza a come gestire il settore giovanile e ai giocatori che dovrei cercare". Insomma, il suo Inter Miami è un concentrato di esperienze viste e maturate da Beckham nel corso della sua carriera da calciatore utili ora anche da manager in società.

David Beckham con Leo Messi nel giorno della presentazione all'Inter Miami

Sul canale YouTube "Rio Ferdinand Presents", David Beckham ha ripercorso diversi momenti della sua vita nel calcio che l'hanno portato oggi all'Inter Miami. Una crescita incredibile in pochi anni per un club che è stato fondato nel 2018, ma la sua prima stagione da professionista è stata nel 2020 e il 7 giugno 2023 è stato acquistato Leo Messi. La firma dell'argentino è avvenuta perché "volevo restituire agli Stati Uniti ciò che hanno fatto per me portando Leo a ispirare la prossima generazione di giocatori".

La figura fondamentale di Messi anche lontano dal terreno di gioco

Beckham fa riferimento ancora a Ferguson spiegando di aver seguito anche in questo caso il suo modo di agire quando arrivano i '10': "Ho imparato da lui che bisogna portare i migliori giocatori e con Leo sapevo che avrebbe aiutato il club a crescere dentro e fuori dal campo". Già, perché l'importanza di Lionel Messi nell'Inter Miami è totale: "Insegna anche ai giovani del settore giovanile, essendo il primo ad entrare in palestra e l'ultimo ad uscire". Insomma, se il modello Inter Miami funziona è anche merito delle intuizioni di Beckham.