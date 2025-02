Beckham racconta l’infortunio più brutto della sua carriera: “I medici non trovavano nulla”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Anche dopo il ritiro David Beckham continua ad avere un fisico invidiabile: alla soglia dei 50 anni l'ex stella inglese segue ancora una rigida routine di allenamenti, alla quale si unisce spesso anche la moglie Victoria, che gli servono anche per alleviare le problematiche che si porta dietro dopo la lunga carriera da calciatore. Negli anni ha dovuto lottare con diversi infortuni, alcuni dei quali non sono mai trapelati al pubblico fino a oggi.

La rivista Men's Health ha seguito l'ex centrocampista, svelando tutti i dettagli del suo modo di allenarsi e i segreti della sua forma fisica, ha raccontato anche di alcuni problemi che lo hanno tormentato negli ultimi anni da calciatore. L'inglese si è rotto la spina dorsale in una delle ultime partite giocate con i LA Galaxy, un infortunio che non era mai stato reso pubblico e che è arrivato poco prima del suo ritiro dalle scene avvenuto con la maglia del PSG.

L'infortunio segreto di Beckham

Durante la sua carriera da giocatore non c'era l'attenzione maniacale che adesso viene dedicata agli allenamenti individuali. Bagni di ghiaccio, stretching, esercizi per la mobilità e tutti i tipi di attrezzi fanno parte adesso della sua routine che serve anche ad alleviarlo dai dolori di infortuni passati. L'ultimo è stato quello che si è procurato quando giocava a Los Angeles e di cui in pochi sono a conoscenza: "Vivevo a Los Angeles e mi sono rotto la spina dorsale. Avevo dolore dopo una partita, sono andato a fare una scansione e non hanno trovato nulla che non andasse".

Il problema tormentava Beckham che ha richiesto esami più approfonditi scoprendo un esito che non avrebbe mai immaginato: "Insistevo sul fatto che c'era qualcosa che non andava, lo sentivo. Così mi hanno iniettato del liquido e poi è venuto fuori il problema. È stata una brutta esperienza". Poco tempo dopo ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e mettere fine alla carriera per aprire un nuovo capitolo della sua vita che lo ha portato ad avere successo anche al di fuori del mondo sportivo.