Beccato a fare pipì in campo, il giudice sportivo lo punisce: la squalifica più assurda Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionarlo con una giornata di squalifica. È stato sorpreso mentre faceva pipì in campo. Salterà la prossima partita di campionato.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Cavese di Emanuele Troise, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi fra Napoli e Bologna, continua la sua marcia trionfale verso la vetta della classifica. La squadra campana si trova attualmente al secondo posto nel campionato di Serie D girone I a soli 5 punti di distacco dalla capolista Gelbison. I metelliani hanno battuto nell'ultimo turno in Santa Maria Cilento in trasferta con il punteggio di 3-4. Una gara scoppiettante e ricca di gol che ha comunque consentito al club dell'Aquilotto di conquistarsi tre punti pesantissimi.

Nella giornata odierna però, un episodio ha caratterizzato maggiormente l'attenzione di questa partita. Il Giudice Sportivo infatti, ha reso noti i nomi degli squalificati e le relative motivazioni. Nel comunicato diramato dalla Lega Nazionale Dilettanti, spicca il nome anche di Paolo Lomasto, difensore classe 1990 originario di Napoli. Una giornata per lui nonostante non avesse messo piedi in campo per tutti i 90 minuti restando in panchina senza mai entrare. La squalifica più assurda che si sia mai vista negli ultimi anni.

La nota del Giudice Sportivo riporta testualmente come Lomasto sia stato squalificato per una giornata "Per aver urinato nel campo per destinazione durante la fase di riscaldamento". Una sanzione piuttosto pesante condizionata, evidentemente, dalla mancanza di tempo da parte del giocatore di poter correre nei bagni dello spogliatoio. Essendo in panchina, Lomasto sarà stato chiamato dall'allenatore per compiere un riscaldamento preventivo in modo da farsi trovare pronto per il suo ingresso.

Visti i tempi brevi, il giocatore avrà sicuramente approfittato di un angolo dello stadio cilentano per espletare i propri bisogni fisiologici. L'arbitro, evidentemente, non è stato felice di quanto visto appuntandosi tutto sul proprio taccuino per poi inviare ciò che ha visto al Giudice Sportivo attraverso il suo referto. Lomasto, per aver fatto la pipì in campo, salterà dunque il prossimo match di campionato contro la Sancataldese.