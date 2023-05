Bayern nel caos, non basta la Bundesliga vinta: metà rosa sul mercato, tante big guardano a Monaco Il terremoto in casa Bayern Monaco dopo la vittoria della Bundesliga non si ferma: gli addii di Kahn e Salihamidzic lasciano in sospeso i rinnovi di Lucas, Pavard e Davies. Tanti dubbi anche per Mané e Müller: tanti guardano in Baviera per il mercato.

A cura di Vito Lamorte

Mai visto tanto caos intorno al Bayern Monaco come in questi ultimi mesi. Dall'esonero di Nagelsmann ai licenziamenti di Kahn e Salihamidzic, subito dopo la vittoria della Bundesliga, c'è aria di grande incertezza nella società bavarese.

Nonostante il titolo vinto all'ultima curva, dopo un finale straziante in cui Musiala ha dovuto sfoderare tutta la sua classe per evitare il disastro, il Bayern continua a vivere giorni davvero complessi. Le partenze all'interno della dirigenza potrebbero essere solo il preambolo di una ristrutturazione che potrebbe avere conseguenze anche sulla squadra.

Il nome di cui si parla di più in uscita è quello di Pavard, che non vuole rinnovare il contratto oltre il 2024 e sta cercando una soluzione per poter partire questa estate (su di lui ci sono Inter e Milan), ma c'è anche Alphonso Davies che vuole capire cosa accadrà nei prossimi mesi a Monaco e il cui futuro non è così certo in Baviera. Joao Cancelo non verrà riscattato dal Manchester City e ci sarà bisogno di intervenire nel reparto dei laterali.

Ci sono anche molti dubbi sul futuro di Sadio Mané e Thomas Müller. Il primo dovrebbe partire, soprattutto dopo quanto accaduto con Sané mentre il tedesco sembra essere arrivato alla fine di un ciclo con il club bavarese. Il nuovo direttore sportivo entrante avrà l'ultima parola nella continuità di uno dei pesi massimi dello spogliatoio del Bayern in questi ultimi dieci anni.

Anche Lucas Hernández andrà via dopo l'addio Salihamidzic. Era stato l'ex direttore sportivo del Bayern a portare il difensore francese all'Allianz Arena nel 2019, convincendo al club di dover pagare 80 milioni all'Atlético Madrid: i tanti infortuni hanno messo in dubbio il suo stato fisico e a Monaco non sono più convinti di volerlo in rosa.

Sul fratello di Theo ci sarebbe il PSG, che aveva già mostrato interesse un anno fa, ma la risposta dei bavaresi all'epoca era stata netta (‘Non è in vendita'): oggi p tutto cambiato e Al Khelaïfi starebbe guidando la trattativa in prima persona.

Le prossime settimane dovrebbero essere decisive per la decisione finale di Lucas Hernández ma ci sono diversi punti interrogativi che il Bayern dovrà risolvere quanto prima in vista della prossima stagione.