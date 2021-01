Clamoroso a Kiel. Il Bayern Monaco campione d'Europa è stato eliminato nel secondo turno della Coppa di Germania. I bavaresi hanno perso ai calci di rigore contro una squadra della Zweite Liga (la seconda divisione tedesca). I tempi regolamentari erano terminati sul 2-2, nessun gol nei supplementari. Ai rigori segnano tutti tranne il giovane Roca. Un successo memorabile per l'Holstein Kiel.

Il Bayern Monaco fiuta il pericolo e se la gioca più o meno con tutti i titolari. Il gol d'apertura è quello di Gnabry, talento sempre decisivo quando conta, Bartels pareggia e fissa il punteggio sull'1-1. Nella ripresa fa subito gol Leroy Sané. Il nuovo vantaggio sembra blindare il risultato, ma non è così perché il Kiel ci crede e trova il pareggio al 94′ con Wahl. La partita è già epica quando iniziano i supplementari, ma per aumentare la leggenda arriva pure la neve. Nessun gol nella mezz'ora extra. Si va ai rigori. Il Bayern inizia per primo, l'intento è chiaro. Segnare e mettere pressione a una squadra che disputava la partita della vita. Ma dopo ogni trasformazione dei campioni di Germania e d'Europa arrivava in modo puntuale quella dei giocatori del Kiel. Sul 5-5 si va a oltranza. Marc Roca calcia per sesto e sbaglia. Errore fatale, il Kiel poco dopo invece segna il gol decisivo. Un successo storico. Il Bayern è fuori dalla Coppa di Germania ed è stato battuto da una squadra di seconda divisione.

Per i campioni di Flick è una mazzata, certo restano in piena corsa in Bundesliga (sono primi) e in Champions League (ottavi contro la Lazio), ma la certificazione che qualcosa non va soprattutto in difesa è arrivata in modo definitivo. Complimenti al Kiel che prosegue la sua scorsa e spera di togliersi ulteriori soddisfazioni. E hanno una grande chance per vincere un trofeo tutte le altre big, in testa il Borussia Dortmund.