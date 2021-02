Il Bologna si aggiudica il derby emiliano in casa del Parma con un netto 3-0 e si rilancia dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus e Milan. La gara del Tardini si è decisa nella prima frazione, quando Musa Barrow ha messo a segno una doppietta pesantissima e ha indirizzato il match per la squadra di Sinisa Mihajlovic. I rossoblù non vincevano in trasferta dalla gara in casa della Sampdoria del 22 novembre 2020 e oggi hanno trovato, finalmente, una prova convincente battendo un Parma confuso e poco cattivo. C'è molto lavoro da fare per Roberto D'Aversa, che dopo il buon mercato di gennaio dovrà amalgamare il prima possibile la sua squadra o sarà troppo tardi.

L'attaccante gambiano del Bologna ha aperto le marcature con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Nicola Sansone e poco dopo, sempre su assistenza dell'ex esterno del Villarreal; ha incrociato il mancino sul secondo palo battendo per la seconda volta l'incolpevole Sepe.

Poche emozioni nella ripresa, con il Parma che prova a reagire e va vicino al gol in un paio di occasioni con Gervinho e Gagliolo mentre i rossoblù hanno sfiorato la terza marcatura con Sansone e Palacio. A chiudere i conti ci ha pensato Riccardo Orsolini al 92′ che in contropiede ha sfruttato l'assist di Soriano e ha battuto Sepe in uscita. Quarta marcatura in campionato per l'esterno marchigiano. Questa gara permette ai felsinei di agganciare il Benevento a 23 punti mentre i ducali non riescono a schiodarsi dal penultimo posto.

Il tabellino di Parma-Bologna

RETI: 15′ e 33′ Barrow, 92′ Orsolini.

PARMA (3-5-2): Sepe; Osorio, Alves, Bani (46′ Man); Conti, Kucka (82′ Hernani), Brugman (55′ Cyrpien), Kurtic (70′ Mihaila), Gagliolo; Gervinho, Cornelius (55′ Zirkzee). Allenatore: Roberto D'Aversa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten (87′ Poli), Svanberg (67′ Vignato); Skov Olsen (67′ Orsolini), Soriano, Sansone (67′ Dominguez); Barrow (83′ Palacio). Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

ARBITRO: Marco Guida.