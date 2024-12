video suggerito

Baroni non cerca scuse dopo il 6-0 dell'Inter alla Lazio: "Colpa mia, la squadra si è disunita" All'Olimpico la Lazio è stata sconfitta per 6-0 dall'Inter. Il tecnico dei biancocelesti Marco Baroni non ha voluto trovare scuse e ha detto questa sconfitta fa malissimo: "La squadra non si deve disunire".

A cura di Alessio Morra

La Lazio ha disputato una stagione quasi perfetta, è in zona Champions, è nei quarti di Coppa Italia ed è al comando del mega girone di Europa League. Contro l'Inter però la squadra biancoceleste è naufragata oltre ogni più nefasta previsione. All'Olimpico è finita 6-0 per i campioni d'Italia. Una mazzata enorme. La Lazio si lecca le ferite e ora proverà a mettere tutto da parte, ma intanto il suo tecnico Marco Baroni in diretta TV si è cosparso il capo di cenere e si è assunto tutte le responsabilità della sconfitta.

"Mi assumo le responsabilità della sconfitta"

Il 6-0 non lascia alcun dubbio sull'esito della partita, che è stata sbloccata al 41′ da un rigore assegnato con il VAR. Di quell'episodio Baroni non ne ha voluto parlare. Le polemiche stanno a zero. Il tecnico toscano ha fatto una disamina molto lucida, si è preso (anche eccessivamente) le colpe per il risultato finale ma ha parlato anche dei suoi calciatori che si sono disuniti troppo presto: "Parlo della partita, sono dispiaciuto per la squadra e per i nostri tifosi. Mi assumo la responsabilità della sconfitta. Abbiamo fatto quaranta minuti buoni, poi la squadra ha ceduto dal punto di vista nervoso, ci siamo disuniti. Vuol dire che ho sbagliato qualcosa io. Mi assumo le responsabilità della sconfitta".

"Questa sconfitta fa malissimo"

Baroni lascia intendere che qualcosa che non gli è andato a genio, al di là del risultato, c'è: "Non deve succedere a noi una cosa del genere. Di quei quattro gol potrei dire cose. Potrei parlare di cose sfortunate, ma non voglio farlo", ma non vuole parlare di episodi, dopo il pesante tennistico 6-0: "La squadra non si deve disunire, non può farlo in questa maniera. É una sconfitta che fa malissimo. Mi assumo la responsabilità e me la sono già assunta. Questo è e sarà un incidente di percorso. A una squadra come l'Inter non puoi concedere così tanto. Non puoi sbagliare così tanto, perché se perdi palla loro poi prendono e vanno a tirare. Abbiamo pure fatto pochi falli. Ci siamo allungati troppo".