Serie A
video suggerito
video suggerito

Baroni ad un passo dall’esonero diserta la conferenza dopo Genoa-Torino: contatti in corso col sostituto

Dopo Genoa-Torino 3-0, Marco Baroni non si presenta in conferenza stampa. Il Torino valuta l’esonero nelle prossime ore: D’Aversa è il nome in pole per la panchina granata.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Michele Mazzeo
1 CONDIVISIONI
Immagine

Il dopo partita di Genoa-Torino consegna un'immagine che pesa quasi quanto il 3-0 del Ferraris: Marco Baroni non si presenta in sala stampa. Una decisione concordata con il club, ma che di fatto accende ancora di più i riflettori su una situazione già compromessa.

Il mancato passaggio davanti ai microfoni, tra interviste e conferenza, viene letto come il segnale più forte di un esonero ormai a un passo. In casa Torino sono ore di valutazioni, ma la sensazione è che si sia andati oltre la semplice riflessione: la scelta sarebbe già indirizzata e resterebbero da sistemare soprattutto gli aspetti formali.

Immagine

La pesante sconfitta contro il Genoa arriva al termine di un periodo molto negativo. I granata sono finiti dentro una zona di classifica pericolosa, con la squadra risucchiata nella lotta salvezza e contestata anche dai tifosi presenti nel settore ospiti. A preoccupare il club non è solo il risultato di Marassi, ma la continuità di prestazioni opache, errori individuali ripetuti e un atteggiamento giudicato insufficiente in una gara considerata delicatissima.

Leggi anche
Il rigore concesso da Massa in Genoa-Napoli fa discutere: perché è corretta la decisione dell'arbitro

Nel post partita, a parlare è stato solo Nikola Vlasic, che ha fotografato il momento della squadra con parole nette: "Siamo entrati in campo molli, abbiamo preso due gol e poi era difficile con l'uomo in meno. Dobbiamo guardarci negli occhi: c'è tempo, ma ognuno di noi deve dare di più". In un altro passaggio, il croato ha anche lanciato l'allarme salvezza: "Dobbiamo capire dove siamo, stiamo rischiando tanto".

Immagine

Intanto, sul fronte societario, il presidente Urbano Cairo e il ds Gianluca Petrachi hanno lasciato lo stadio in fretta dopo la gara. Nessun confronto immediato negli spogliatoi con squadra e allenatore, ma contatti continui tra i dirigenti per decidere il futuro della panchina.

Il nome che nelle ultime ore ha preso quota è quello di Roberto D'Aversa, indicato come il profilo in pole per sostituire Baroni. L'ex tecnico dell'Empoli, fermo dalla scorsa estate dopo la fine dell'esperienza chiusa con la retrocessione, sarebbe stato già sondato dal Torino, con colloqui avviati per valutare soprattutto gli aspetti contrattuali.

L'idea del club, secondo gli aggiornamenti emersi, sarebbe quella di affidarsi anche a una soluzione fino a giugno, per poi scegliere con più calma l'allenatore della prossima stagione. In questo scenario, D'Aversa resta il candidato più caldo. Il punto, però, è soprattutto politico e tecnico insieme: il Torino è chiamato a una nuova svolta in una stagione diventata improvvisamente di paura. E il silenzio di Baroni dopo Genoa-Torino sembra aver segnato il confine tra la crisi e il cambio imminente.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Notizie
Serie A
1 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
La cerimonia di chiusura tra lirica e pop, Bolle incanta l'Arena: gli occhi del mondo sull'Italia
Vittozzi e Ghiotto portabandiera per l'Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali 2026
Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali si tiene a Verona e non a Milano o Cortina
Perché l’Italia è dietro l'Olanda nel classifica del medagliere alle Olimpiadi anche se ha vinto 10 medaglie in più
Italia da sogno nello Ski Cross alle Olimpiadi! Deromedis si prende l'oro, Tomasoni l'argento al fotofinish
La storia di Klaebo, che vince 6 medaglie d'oro alle Olimpiadi ma non guadagnerà un solo euro in premi in denaro
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views