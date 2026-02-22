Baroni ad un passo dall’esonero diserta la conferenza dopo Genoa-Torino: contatti in corso col sostituto

Il dopo partita di Genoa-Torino consegna un'immagine che pesa quasi quanto il 3-0 del Ferraris: Marco Baroni non si presenta in sala stampa. Una decisione concordata con il club, ma che di fatto accende ancora di più i riflettori su una situazione già compromessa.

Il mancato passaggio davanti ai microfoni, tra interviste e conferenza, viene letto come il segnale più forte di un esonero ormai a un passo. In casa Torino sono ore di valutazioni, ma la sensazione è che si sia andati oltre la semplice riflessione: la scelta sarebbe già indirizzata e resterebbero da sistemare soprattutto gli aspetti formali.

La pesante sconfitta contro il Genoa arriva al termine di un periodo molto negativo. I granata sono finiti dentro una zona di classifica pericolosa, con la squadra risucchiata nella lotta salvezza e contestata anche dai tifosi presenti nel settore ospiti. A preoccupare il club non è solo il risultato di Marassi, ma la continuità di prestazioni opache, errori individuali ripetuti e un atteggiamento giudicato insufficiente in una gara considerata delicatissima.

Nel post partita, a parlare è stato solo Nikola Vlasic, che ha fotografato il momento della squadra con parole nette: "Siamo entrati in campo molli, abbiamo preso due gol e poi era difficile con l'uomo in meno. Dobbiamo guardarci negli occhi: c'è tempo, ma ognuno di noi deve dare di più". In un altro passaggio, il croato ha anche lanciato l'allarme salvezza: "Dobbiamo capire dove siamo, stiamo rischiando tanto".

Intanto, sul fronte societario, il presidente Urbano Cairo e il ds Gianluca Petrachi hanno lasciato lo stadio in fretta dopo la gara. Nessun confronto immediato negli spogliatoi con squadra e allenatore, ma contatti continui tra i dirigenti per decidere il futuro della panchina.

Il nome che nelle ultime ore ha preso quota è quello di Roberto D'Aversa, indicato come il profilo in pole per sostituire Baroni. L'ex tecnico dell'Empoli, fermo dalla scorsa estate dopo la fine dell'esperienza chiusa con la retrocessione, sarebbe stato già sondato dal Torino, con colloqui avviati per valutare soprattutto gli aspetti contrattuali.

L'idea del club, secondo gli aggiornamenti emersi, sarebbe quella di affidarsi anche a una soluzione fino a giugno, per poi scegliere con più calma l'allenatore della prossima stagione. In questo scenario, D'Aversa resta il candidato più caldo. Il punto, però, è soprattutto politico e tecnico insieme: il Torino è chiamato a una nuova svolta in una stagione diventata improvvisamente di paura. E il silenzio di Baroni dopo Genoa-Torino sembra aver segnato il confine tra la crisi e il cambio imminente.