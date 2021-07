Bari, focolaio Covid in ritiro: 8 calciatori positivi Arrivano cattive notizie dal ritiro del Bari. Il club pugliese ha infatti comunicato la positività al Covid di 8 calciatori. Il Bari si trova in Trentino dove sta svolgendo il ritiro pre-campionato. Il club ha attivato il protocollo, ha posto in isolamento i giocatori contagiati e ha predisposto ulteriori tamponi.

A cura di Alessio Morra

Oltre allo Spezia c'è un'altra squadra tra quelle professionistiche che al proprio interno ha un elevato numero di calciatori positivi al Covid ed è il Bari, che con un lungo comunicato ha reso noto che ben 8 calciatori hanno contratto il contagio. Il club di De Laurentiis ha spiegato che un calciatore della squadra ha accusato dei lievi sintomi domenica ed è risultato successivamente positivo, mentre nei due giorni successivi tutti gli altri calciatori hanno effettuato il tampone e il numero dei positivi è aumentato:

SSC Bari rende noto che, nella giornata di domenica, giorno della partenza per il ritiro di Lodrone, i lievi sintomi segnalati da un calciatore, hanno indotto la Società ad evitare allo stesso di aggregarsi al gruppo in partenza, predisponendo un isolamento domiciliare a scopo preventivo. Un primo tampone di controllo effettuato sempre domenica ha confermato la negatività, mentre il successivo tampone effettuato nel pomeriggio di lunedì ha rilevato la positività al Coronavirus-COVID-19 del soggetto in questione, posto in quarantena domiciliare.

La società fa sapere che il gruppo squadra è stato posto in isolamento e tutti i calciatori della rosa, che sono in ritiro in Trentino, verranno sottoposti a successivi tamponi: