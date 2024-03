Barella fa felice un piccolo tifoso che entra in campo per abbracciarlo: bel gesto dopo Italia-Venezuela Barella fa felice un piccolo tifoso dell’Italia che entra in campo per abbracciarlo e per strappargli una foto: il bel gesto del centrocampista dopo l’amichevole col Venezuela. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Barella fa felice un piccolo tifoso dell'Italia che entra in campo per abbracciarlo e per strappargli una foto: il bel gesto del centrocampista dopo il fischio finale dell'amichevole degli Azzurri contro il Venezuela. Il calciatore dell'Inter stava raggiungendo i compagni salutavano il pubblico quando si è accorto che un bambino era entrato in campo e si stava dirigendo verso di lui. Lo ha preso in braccio e ha scattato una foto con lui e il suo accompagnatore, presumibilmente il padre, prima che uno steward li accompagnasse fuori.

Un gesto molto bello da parte di Niccolò Barella, che si è spesso dimostrato sensibile a queste situazioni e ha mostrato ancora una volta la sua disponibilità.

Al termine dell'amichevole disputata a Fort Lauderdale, un piccolo tifoso ha scavalcato le barriere, quasi inesistenti, del Chase Stadium ed è entrato in campo con l'obiettivo di andare ad abbracciare proprio il centrocampista dell'Inter.

Accompagnato da un adulto, il bimbo ha raggiunto il suo idolo e Barella accortosi della situazione si è fatto incontro al suo giovane fan: lo ha preso subito in braccio e si è concesso per una foto. Un gesto molto bello, che è stato apprezzato dai presenti allo stadio.

Barella non è partito da titolare nella partita con la Vinotinto ed è entrato solo nel secondo tempo, prendendo il posto di Bonaventura. Uno dei protagonisti della vittoria a EURO 2020 è rimasto fuori dalle scelte del CT ma dovrebbe avere una maglia da titolare nella selezione azzurra che si appresta a disputare gli Europei da campione in carica.

Ancora non è chiaro se Luciano Spalletti vorrà davvero provare a mettere in campo la squadra con il 3-4-2-1 oppure se proporrà un 4-3-3 più consolidato: anche l'amichevole contro l'Ecuador darà altri segnali in questo senso prima degli ultimi due impegni di giugno che precederanno l'esordio all'Europeo contro l'Albania.