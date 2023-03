Barcellona-Roma femminile dove vederla in TV e diretta streaming: le formazioni della partita Barcellona-Roma è la partita valida per il ritorno dei quarti di Champions femminile. La gara si giocherà mercoledì 29 marzo, alle ore 18.45 al Camp Nou dei Barcellona. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

A cura di Vito Lamorte

La Roma va a far visita al Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di Women's Champions League per tentare l'impresa dopo la sconfitta nella partita d'andata. Si gioca al Camp Nou di Barcellona mercoledì 29 marzo, con fischio alle ore 18.45 e diretta TV e streaming su DAZN.

Le ragazze allenate da Spugna sono uscire battute nella sfida d'andata davanti a quasi 40mila persone, record per il calcio femminile italiano, in virtù del gol di Paralluelo e hanno subito il dominio del Barça, salvandosi in più di un'occasione grazie alle parate di Ceasar, la migliore in campo.

La Roma proverà a continuare la sua corsa in tre competizioni diverse, ovvero campionato, Coppa Italia e appunto Champions; ma il Barcellona è un avversario ostico e difficile da superare per le grandi individualità che può vantare in squadre come Alexia Putellas, Bronze, Graham Hansen, Oshoala e Parallauelo.

Partita: Barcellona-Roma femminile

Dove si gioca: Camp Nou, Barcellona

Quando si gioca: mercoledì 29 marzo 2023

Orario: 18.45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Champions League Women, quarti di finale

Dove vedere Barcellona-Roma femminile in TV e streaming

Barcellona-Roma femminile di Champions League sarà trasmessa in diretta tv su DAZN attraverso l'app disponibile su smart tv. Il match del Camp Nou sarà inoltre visibile anche in streaming sempre sull'app di DAZN attraverso dispositivi mobili come smartphone, tablet o attraverso il collegamento al sito.

Telecronaca di Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Marta Carissimi.

Champions League, le probabili formazioni di Barcellona-Roma femminile

Spugna dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 con Giacinti unica punta supportata da Serturini, Andressa e Haavi con Greggi e Giugliano a centrocampo e la linea difensiva davanti a Ceasar sarà formata da Bartoli, Wenninger, Linari e Minami.

Barcellona (4-3-3): Panos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Bonmatì, Walsh, Guijarro; Graham Hansen, Oshoala, Parallauelo. All. Jonatan Giráldez.

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti. All. Alessandro Spugna.