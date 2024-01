Barcellona-Osasuna oggi in Supercoppa di Spagna, dove vederla in TV e streaming: in chiaro su Telelombardia Barcellona e Osasuna si sfidano nella semifinale della Supercoppa Spagnola: la vincitrice affronterà il Real Madrid in finale. Calcio d’inizio alle 20:00 a Riad, diretta TV in chiaro su Telelombardia, in streaming su Cronache di Spogliatoio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Barcellona e Osasuna si affrontano nella seconda semifinale delle Final Four della Supercoppa di Spagna: la formazione di Xavi e quella di Arrasate si contendono il pass per la finale contro il Real Madrid. Fischio di inizio alle ore 20:00, diretta TV in chiaro su Telelombardia e in streaming gratis sul canale Youtube Cronache di spogliatoio.

Il Barcellona campione di Spagna in carica farà dunque il suo debutto a Riad contro l’Osasuna che a maggio ha raggiunto la finale della Coppa del Re, persa poi contro il Real Madrid (2-1). In questa stagione il Barcellona di Xavi sta risalendo la china in classifica, alle spalle di Real Madrid e Girona, e arriva all'appuntamento da due successi di fila in campionato. Per l’Osasuna va molto peggio: è al 12° posto con solo 22 punti. Ovviamente chi vincerà accederà alla finalissima in un clasico spagnolo che determinerà il vincitore dell'edizione 2024.

Partita: Barcellona-Osasuna

Dove: Al-Awwal Park (Riyadh)

Quando: giovedì 11 gennaio 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Telelombardia

Diretta streaming: Cronache di Spogliatoio

Competizione: Supercoppa Spagnola, semifinale

Barcellona-Osasuna, dove vederla in diretta TV

Barcellona-Osasuna sarà visibile in diretta e in chiaro su Telelombardia in TV, il canale sul Digitale Terrestre ha infatti acquisito i diritti per la trasmissione della Final Four di Supercoppa spagnola. Sarà gratuito e visibile a tutti.

Dove vedere Barcellona-Osasuna in diretta streaming

Barcellona-Osasuna verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio che, dopo il Mondiale per Club, ha acquisito anche i diritti per trasmettere la Supercoppa spagnola.

Supercoppa spagnola, le probabili formazioni di Barcellona-Osasuna

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Araujo, Balde; Gundogan, Pedri, De Jong; Joao Felix, Lewandowski, Raphinha.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Areso, David Garcia, Catena, Cruz; Ibanez, Torro; Arnaiz, Oroz, Moncayola; Avila.