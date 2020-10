Martin Braithwaite Christens, meglio noto solo come Braithwaite, è uno degli attaccanti del Barcellona. Gli amanti del calcio non lo ricordano di certo per le sue prestazioni in campo dato che, lo scorso anno, arrivato dal Leganes in Catalogna, ha messo insieme solo 11 presenze e 1 gol dopo essere stato pagato la bellezza di 18 milioni di euro nell'ultimo mercato di gennaio. Ma per giudicare il calciatore c'è ancora tempo, mentre per definire l'uomo basta guardare con attenzione il gesto del 29enne danese.

Sui social infatti, sta circolando da un pò un video molto toccante che riguarda appunto l'attaccante. All'uscita dal centro sportivo del Barcellona, dopo gli allenamenti, il calciatore, che stava andando via in auto, si è fermato subito dopo aver visto un tifoso disabile intento a chiedergli un selfie insieme ad altri fan catalani. Il giocatore si è mostrato immediatamente disponibile scendendo dall'auto, con tanto di mascherina e concedersi allo scatto con il ragazzo, felicissimo di questo gesto davvero molto bello da parte dell'attaccante del Barcellona.

Ha reso felice un tifoso che ha fatto di tutto pur di chiedervi un selfie. Un ragazzo disabile, voglioso di voler immortalare un momento unico in compagnia di uno dei suoi idoli del Barcellona. Braithwaite non ha battuto ciglio ed è immediatamente sceso dall'auto pur di concedersi a questo scatto. Gli altri tifosi gli hanno subito fatto spazio, senza ostacolare il giocatore.

Braithwaite, che lo scorso anno è stato utilizzato pochissimo da Setien, vuole adesso giocarsi le sue carte nel nuovo Barcellona di Koeman, con la ferma convinzione di poter recitare la sua parte nell'attacco blaugrana, specie quando nell'agenda dei catalani ci saranno diversi match ravvicinati tra Liga, Champions e Coppe di Lega.