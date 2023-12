Barcellona e Real Madrid riceveranno un premio dalla Superlega: è un bonus per la loro fedeltà Se la Superlega dovesse diventare realtà Barcellona e Real Madrid riceverebbero un premio da un miliardo per essere sempre stati fedeli al progetto di A22. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Barcellona e Real Madrid avranno diritto a un cospicuo premio fedeltà qualora la Superlega dovesse diventare realtà. È la promessa fatta ai due club spagnoli, gli unici rimasti aggrappati al progetto originale nonostante le minacce arrivate dalla UEFA: se la nuova competizione dovesse prendere il via potrebbero intascare fino a un miliardo di euro.

La cifra promessa ai due colossi del calcio europeo è da capogiro e servirebbe da ricompensa per aver resistito alle pressioni degli organi direttivi e dei governi. Le due squadre facevano parte dei 12 club fondatori che nel 2022 decisero di lanciare il nuovo progetto, salvo poi fare retromarcia fino alla storica sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Secondo il quotidiano Sport per Barcellona e Real Madrid il premio potrebbe arrivare fino a un miliardo di euro, una cifra che servirebbe ai blaugrana per risanare parte del debito – che ammonta a circa 552 milioni di euro – e mettere a posto i conti già provati della società. I soldi pattuiti verrebbero dati ai club soltanto se la Superlega dovesse effettivamente avere inizio, secondo il format ideato e rilasciato questa mattina subito dopo la sentenza che ha dato il via libera per la possibile introduzione della nuova competizione.

Per le altre dieci squadre fondatrici invece ci sarebbero soltanto guai in vista. Sempre secondo i media spagnoli A22, la società organizzatrice della competizione, chiederà a tutti di confermare la propria presenza all'interno del progetto: chi se ne tirerà fuori, come ad esempio i club della Premier League, saranno sanzionati da multa di 300 milioni di euro.