Come sarà la nuova Superlega con 64 squadre e partite gratis in TV: chi parteciperà La Superlega è sempre più una realtà dopo la storica sentenza della Corte UE. La società che la gestisce, la A22 Sports ha già diramato il nuovo format nel dettaglio mostrando come si svilupperà il torneo: più inclusivo, con partite garantite e introiti molto più alti rispetto alle attuali competizioni.

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a favore della Superlega ma soprattutto contro il monopolio sul calcio da parte delle due massime organizzazioni oggi esistenti, ha spalancato le porte ad una storica frontiera. A cavalcare l'onda della decisione dell'UE è soprattutto la società incaricata dell'organizzazione della Superlega, la A22 Sports, ma ciò non significa che il torneo comincerà a giocarsi subito. Diversi i fattori da analizzare e studiare approfonditamente, si sul fronte formale che giuridico. L'ultimo format che è stato prontamente pubblicato da A22, aspira a un numero importante di squadre, 64, ed è stato strutturato nei minimi dettagli con un comunicato ufficiale emesso a poche ore dalla sentenza. Inserendo anche la notizia di una piattaforma streaming completamente gratuita.

Ovviamente ci saranno ulteriori diversi tavoli di discussione con Fifa e Uefa, perché soprattutto si dovrà garantire che chi aderirà alla Superlega non verrà bandito da altre competizioni. Tutto ciò porterà, senza eventuali ulteriori imprevisti o dietrofront, a creare la nuovissima realtà non prima comunque della stagione 2025-2026. Ma le premesse sono di un torneo rivoluzionario: "La proposta comprende anche progetti innovativi per lanciare la principale piattaforma di streaming sportivo directto-fan al mondo" ha fatto sapere A22 Sports nella nota ufficiale di giovedì 20 dicembre post sentenza. "Dove miliardi di tifosi potranno guardare tutte le partite della Super League gratuitamente in diretta".

La proposta maschile include 64 squadre (32 quelle femminili) divise in tre leghe: Star, Gold e Blue. Le leghe Star e Gold hanno 16 squadre ciascuna, mentre la lega Blue 32. Nessuna società avrà il diritto di restarci in modo permanente ma tutto sarà basato sui risultati e meriti sportivi.

Il confronto tra Superlega e Champions League nella proposta presentata da A22 Sports

Il format della Superlega: tre divisioni con promozioni e retrocessioni

Nei lunghi mesi di attesa, la A22 Sports non è stata con le mani in mano e ha studiato ciò che andrà adesso a proporre perché la Superlega diventi realtà concreta. Il vecchio iniziale progetto di un torneo d'elite è stato quasi subito abbandonato e si è preso coscienza di crearne uno più coinvolgente e maggiormente appetibile. Con il nuovo format la Superlega dovrà essere aperta a ben 64 squadre suddivise su tre livelli. Nel comunicato ufficiale A22, per il torneo maschile è tutto dettagliato e sarà la linea guida anche per "la competizione femminile che comprenderà gli stessi elementi chiave dei campionati maschili":

I primi due livelli, la Star League e la Gold League, sono composti da 16 club ciascuno, mentre il terzo livello, la Blue League, è costituito da 32 club.

Partecipazione basata sul merito sportivo, senza membri permanenti.

Promozione e retrocessione annuale tra le leghe. La promozione nella Lega Blue di terzo livello si baserà sui risultati ottenuti nel campionato nazionale.

Nella Superlega ci sarà dunque un accesso aperto a tutti, con un torneo basato su promozioni e retrocessioni annuali tra le tre leghe, con l'accesso nella lega Blue, la più bassa, da cui si partirà. A questo livello, si potranno qualificare tutti i club, basandosi sulle prestazioni nel proprio campionato nazionale.

L'accesso alla prima Lega, la Blue, avverrà attraverso le prestazioni dei rispettivi campionati nazionali

Quante e quali squadre faranno parte della Superlega

Ma chi realmente potrà partecipare a questo nuovo torneo? A rispondere è ancora A22 Sports all'interno del suo comunicato ufficiale. "Nel primo anno della competizione, i club saranno selezionati in base a un indice con criteri trasparenti e basati sulle prestazioni. Saranno introdotte efficaci regole di sostenibilità finanziaria e processi di applicazione trasparenti per garantire condizioni di parità tra i club partecipanti". Dunque, accantonata la primordiale ipotesi di un torneo esclusivo e d'elite, la Superlega è di fatto una competizione aperta a chiunque se lo meriti per un totale di 64 club partecipanti saranno garantite partite e di conseguenza un minimo di introiti economici sicuri anche grazie ad un calendario che non andrà a sovrapporsi con i già infiniti impegni nei rispettivi campionati nazionali:

I club giocheranno le partite in casa e fuori casa in gruppi di 8, con un minimo di 14 partite all’anno.

A fine stagione, la fase ad eliminazione diretta determinerà i campioni di ogni lega e i club da promuovere.

Non ci sarà un incremento dei giorni di calendario delle partite rispetto a quelli previsti dalle competizioni attuali e le partite infrasettimanali non interferiranno con i calendari dei campionati nazionali.