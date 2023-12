Cos’è Unify, la piattaforma streaming della Superlega dove vedere le partite gratis in TV La rivoluzione solletica l’utenza: “L’attuale esperienza con più abbonamenti TV è costosa e altamente insoddisfacente”. La struttura sarà piramidale: alla base ci sarà un livello gratuito per tutti: “Ma verranno offerti anche abbonamenti per coloro che preferiscono visualizzare le partite con una pubblicità minima”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Si chiama Unify ed è la piattaforma di streaming attraverso la quale l'A22 Sports (la società di management che cura gli aspetti legali e commerciali della Superlega), all'insegna di un calcio finalmente libero dai lacci e dai vincoli del monopolio di Uefa e Fifa spezzato dalla sentenza della Corte UE, propone una nuova formula di intrattenimento sportivo.

Tra i cambiamenti propinati ce n'è uno in particolare: la visione delle partite sarà gratuita per i tifosi, gli appassionati e gli sportivi che attualmente – con la proliferazione degli abbonamenti e delle opportunità offerte dai broadcaster – devono sobbarcarsi costi importanti, spesso non soddisfatti dalla qualità della visione del prodotto-spettacolo.

Il futuro del calcio è libero – si legge in un messaggio su X condiviso dall'account di A22 Sports -. Proponiamo una piattaforma di streaming all'avanguardia per permettere ai tifosi di vedere ogni partita gratuitamente.

Cos'è Unify e com'è possibile che possa mandare in onda eventi la cui commercializzazione dei diritti in chiaro implica esborsi notevoli? L'obiettivo è puntare tutto su una raccolta d'investimenti tale da assicurare una base di finanziamenti sufficienti da sopportare i costi dell'operazione e al tempo stesso garantire introiti ai soggetti partecipanti (i club che aderiranno al progetto e si iscriveranno alle nuove competizioni).

Il calcio è il gioco della gente – dice Bernd Reichart, CEO di A22 Sports -. L’attuale esperienza con più abbonamenti TV è costosa e altamente insoddisfacente. Vogliamo mettere i tifosi spettatori al primo posto fornendo accesso gratuito a tutte le partite e un'esperienza senza rivali e all'avanguardia.

Le partite di calcio della Superlega in streaming gratis su Unify

Opzione pretenziosa, popolare e da sogno, che solletica la pancia degli spettatori e suscita consensi ma è realmente praticabile? Almeno è questa l'intenzione dichiarata.

Oltre alle partite in diretta, la piattaforma offrirà highlights, approfondimenti e analisi delle partite, contenuti specifici per club e molte altre opzioni interattive. Permetterà ai fan di connettersi come mai prima d'ora con i loro club e giocatori preferiti, nonché con gli amici e le community di fan.

Tutte le partite del campionato maschile e femminile verrebbero distribuite side by side: non solo accedendo a una finestra degli eventi così da scegliere il preferito trasmesso in tempo reale ma anche la possibilità di assisterne a più di uno in simultanea.

Una rivoluzione certamente ma con qualche distinguo: la piattaforma di Unify avrà una struttura piramidale, alla cui base c'è il livello gratuito per tutti che consentirà ai fan di guardare gratuitamente dal vivo le nuove partite della Superlega europea.

Verranno offerti anche livelli di abbonamento per coloro che preferiscono visualizzare le partite con una pubblicità minima godendo allo stesso tempo di funzionalità avanzate come gli angoli di ripresa preferiti, i dati delle partite in tempo reale e altre opzioni interattive. Anche le partnership di distribuzione con emittenti, servizi di streaming, club e fornitori di contenuti saranno una componente importante dell’esperienza Unify per garantire un facile accesso ai fan.