Gli organizzatori della Superlega lanciano la bomba: "Visione gratuita di tutte le partite" Bernd Reichart, il CEO di A22 Sports, la società creata ad hoc per organizzare la nuova Superlega, canta vittoria dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha sancito l'abuso dominante di FIFA e UEFA: "Il calcio e libero". Ma promette anche che sarà gratuito: un'altra rivoluzione.

A cura di Paolo Fiorenza

Ci sarà un prima e un dopo il 21 dicembre 2023 nella storia del calcio europeo: la sentenza pronunciata oggi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che riconosce l'esistenza di un "abuso dominante di FIFA e UEFA" nell'organizzazione delle competizioni calcistiche, apre a clamorosi scenari ‘indipendentisti' rispetto ai tradizionali enti internazionali. Ovvero a quella Superlega che era stata lanciata in maniera avventurosa nella notte del 19 aprile 2021 da 12 club, tra cui le italiane Juventus, Inter e Milan. Adesso il quadro è ancora tutto da delineare, ma sicuramente quel progetto che sembrava morto definitivamente dopo che 10 dei 12 club si erano sfilati (la Juventus per ultima) potrebbe tornare in auge.

Non lasciano dubbi circa la volontà di andare avanti su questa strada le parole pronunciate a caldo dopo la sentenza UE da Bernd Reichart, il CEO di A22 Sports, la società creata ad hoc per organizzare la nuova competizione ‘scissionista': "Abbiamo ottenuto il Diritto di Competere. Il monopolio UEFA è finito. Il calcio è LIBERO. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro. Per i tifosi: Proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della Super League. Per i club: Le entrate e le spese di solidarietà saranno garantite".

C'è dunque una clamorosa novità annunciata da Reichart: le partite della futura Superlega saranno disponibili per la visione gratuita, abbattendo uno dei bastioni ormai consolidati del calcio moderno, la trasmissione a pagamento. A22 Sports ritiene dunque di poter comunque garantire incassi massicci alle società partecipanti (eliminando la cospicua fetta di torta garantita a FIFA e UEFA) anche senza contratti con broadcast televisivi e streaming, almeno da quanto è dato intuire da queste prime parole.

Ed infatti la seconda parte "per i club" tranquillizza da questo punto di vista chi vorrà fare parte della Superlega: ci sarà da mangiare bene per tutti ("le entrate saranno garantite") e non verranno lasciati a se stessi i club meno performanti (laddove si parla di "spese di solidarietà" ugualmente garantite). Il progetto è ambizioso, ma stavolta – a differenza di quella notte di aprile – sembra anche molto strutturato per non ripetere quel fallimento (ci fu anche una rivolta dei tifosi, soprattutto in Inghilterra, che fece partire la valanga che portò alla marcia indietro in primis dei 6 club britannici). In cantiere c'è un torneo diverso da quello originariamente ideato, una formula ‘aperta' a 60 squadre. Tutte idee che adesso possono essere spinte al massimo della velocità.