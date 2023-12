Tutte le squadre italiane che potrebbero aderire alla nuova Superlega Quali sono i club italiani che hanno aderito alla Superlega e quelli che hanno già detto di no. Napoli favorevole, Inter e Roma si sono già tirate fuori. La Juventus per ora non prende posizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Superlega si farà o meno? E soprattutto quali squadre italiane vi parteciperanno? Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha dato il via libera alla creazione di una nuova competizione con buona pace di Uefa e Fifa, riscontrando il loro "abuso di potere", sono diversi i club della Serie A che hanno già preso posizione sul possibile nuovo format. Aurelio De Laurentiis ha aperto ad un'eventuale partecipazione del Napoli, mentre Roma e Inter hanno chiuso la porta. La Juventus per ora ha deciso di non commentare, come spiegato in una nota, mentre Lotito vuole maggiori informazioni per valutare il tutto per la Lazio.

La A22 Sports, ovvero la società che gestisce il format Superlega ha già dato indicazioni su come potrebbe essere il torneo, con 64 squadre partecipanti e la possibilità di trasmettere le partite in chiaro. Se l'Uefa ha mantenuto la sua posizione critica, con il presidente Ceferin che ha commentato il tutto con ironia, all'estero ci sono state posizioni nette come quella del governo inglese, che ha messo il suo veto alla partecipazione del club della Premier. In Italia la preoccupazione principale è che la Superlega possa far scivolare in secondo piano il campionato, come confermato dalle parole del patron del Coni Malagò. La stessa Figc ha confermato come "la Superlega non sia un progetto compatibile con queste condizioni", intenzionata ad "agire sempre, in tutte le sedi, perseguendo gli interessi generali del calcio italiano".

Nel frattempo i club iniziano ad esporsi. Molto netta la posizione dell'Inter che inizialmente aveva aderito al progetto, prendendo poi già le distanze. Il comunicato nerazzurro parla chiaro: "FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all'interno dell'ECA e in partnership con UEFA e FIFA. Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall'ECA per sostenere questi valori. La Superlega è sempre più una realtà dopo la storica sentenza della Corte UE. La società che la gestisce, la A22 Sports ha già diramato il nuovo format nel dettaglio mostrando come si svilupperà il torneo: più inclusivo, con partite garantite e introiti molto più alti rispetto alle attuali competizioni".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Roma che ha negato l'appoggio alla Superlega: "In seguito alla sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’AS Roma ribadisce la propria posizione in rispetto dei valori e del futuro del calcio europeo. Il Club non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. L’AS Roma crede che il futuro e il benessere del calcio europeo possano essere assicurati solo con il lavoro congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione e in partnership con UEFA e FIFA".

E la Juventus? Ovvero uno dei club fondatori? L'ex presidente Andrea Agnelli è tornato a parlare sui social, postando una canzone degli U2 e rilanciando il motto del club "fino alla fine". La nuova dirigenza però per ora non commenta, con la nota rilasciata che smentisce ogni indiscrezioni su eventuali prese di posizione: "Non ci sarà nessun comunicato ufficiale della Juventus che commenterà la sentenza odierna della Corte Europea riguardante la Superlega". A proposito di prese di tempo, anche il presidente della Lazio Lotito, si riserva di valutare meglio la Superlega: "Non ho letto il provvedimento né la portata dello stesso – riporta Adnkronos – Nel momento in cui si leggerà il provvedimento, ossia l'impianto giuridico, valuteremo quello che è l'applicazione e la sua portata. Sulla base di questo faremo le valutazioni che devono essere fatte, ponendo sempre la centralità dei campionati nazionali: questo deve essere scontato".

Al momento l'unico che si è esposto in maniera positiva sulla Superlega è Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli. Stando a quanto appreso dall'Ansa, il patron ha esternato la sua opinione positiva e sarebbe pronto a partecipare a un dialogo con altri grandi club europei per costruire insieme il progetto. Ovviamente c'è attesa per la presa di posizione degli altri club del massimo campionato italiano.