Andrea Agnelli riemerge dopo la sentenza sulla Superlega: dice quello che pensa con una canzone Andrea Agnelli rompe il suo lungo silenzio dopo le dimissioni da presidente della Juventus: sulla scia della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla Superlega, l’imprenditore torinese fa capire che è pronto a tornare in campo citando una canzone degli U2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha sancito l'abuso di posizione dominante di FIFA e UEFA riguardo alle competizioni calcistiche continentali rischia di spaccare in due i club, come si sta delineando nelle ore successive al pronunciamento comunitario. Da una parte alcune società – come la Roma, prima in Italia ad uscire allo scoperto, l'Atletico Madrid, il Bayern Monaco e il Manchester United – che fin da ora si sono schierate contro qualsiasi ipotesi di Superlega, dall'altra chi come le ‘irriducibili' Real Madrid e Barcellona vedono adesso la possibilità di spingere al massimo sull'acceleratore, sposando la nuova formula della competizione ‘aperta', appena annunciata dalla A22 Sports Management.

Anche l'Inter ha detto no oggi alla nuova Superlega: le due milanesi erano tra le 12 società fondatrici del progetto nel 2021, salvo poi sfilarsi successivamente assieme alle sei inglesi e all'Atletico Madrid. Restavano in tre: le due big spagnole che ora rialzano la testa e la Juventus, che per ultima nello scorso luglio aveva annunciato in una nota "di aver iniziato la procedura di uscita dal Progetto Superlega". Una mossa, quella bianconera, che seguiva il ravvicinamento all'UEFA che sarebbe poi culminato qualche giorno dopo nella chiusura dei conti sul piano dei contenziosi sportivi, con l'esclusione per un solo anno dalle coppe europee.

Andrea Agnelli si è dimesso da presidente della Juventus il 29 novembre 2022

Era quella la nuova Juventus, espressione – sia nel management che nella linea di politica sportiva – di John Elkann, con ‘rottamazione' ormai sedimentata della gestione di Andrea Agnelli, che quasi tre anni fa era stato tra i massimi propugnatori della Superlega, sacrificando sull'altare della nuova competizione anche la sua fraterna amicizia col presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin, che era stato padrino di sua figlia.

Agnelli peraltro non ha mai abbandonato il progetto Superlega ed è molto vicino alla A22 Sports. Sparito dalla circolazione nell'ultimo anno, il 48enne imprenditore torinese riemerge adesso dal suo silenzio con un tweet che segue quasi di un anno il suo ultimo precedente, dedicato lo scorso 6 gennaio al commosso addio a Luca Vialli. Nel post odierno Agnelli – che era tra quelli che oggi si era collegato su Zoom per assistere al discorso con cui Ceferin ha nuovamente distrutto la Superlega – scrive il motto della Juventus "fino alla fine…" a corredo di una strofa della canzone degli U2 "Where the streets have no name".

Agnelli collegato oggi su Zoom per sentire l'ex amico Ceferin

Una parte del testo evidentemente per lui molto significativa e che allude alla voglia di continuare a perseguire il progetto della Superlega, dopo la pronuncia favorevole alla libera concorrenza: "Voglio abbattere i muri che mi trattengono dentro. Voglio allungare la mano e toccare la fiamma. Vedo quella nuvola di polvere svanire senza lasciare traccia. Dove le strade non hanno nome", con un'aggiunta di due parole che non c'erano nel testo del pezzo degli U2: "Love football". Andrea Agnelli è pronto a tornare in campo.