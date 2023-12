Atletico Madrid e Bayern Monaco contro la Superlega: “Un attacco ai campionati nazionali” Atlético Madrid e Bayern Monaco hanno reagito alla sentenza della Corte di Giustizia europea sulla Superlega in maniera durissima: per i tedeschi è “un attacco ai campionati nazionali” e per gli spagnoli “la famiglia del calcio europeo non vuole la Superlega”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Superlega ha vinto la sua battaglia legale contro la UEFA e la FIFA grazie alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha parlato di un "abuso di potere dominante" degli enti che governano il calcio da sempre e ha aperto la strada alla creazione di una nuova competizione continentale al di fuori di entrambi i livelli.

L'Atlético Madrid e il Bayern Monaco hanno reagito alla sentenza della Corte di Giustizia europea e hanno diramato un comunicato molto duro contro questa nuova competizione e il lavoro presentato da A22.

La squadra spagnola è contraria alla creazione di questa Superlega e afferma che ECA e UEFA hanno creato una partnership che rende priva di significato la considerazione che la UEFA sia un monopolio. Questa la nota ufficiale del club:

L'Atlético de Madrid, dopo aver analizzato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vuole affermare quanto segue: 1. La risoluzione sul quadro di autorizzazione preventiva per le altre competizioni fa riferimento al vecchio statuto UEFA già modificato nel giugno 2022. 2. L'European Club Association (ECA) e l'UEFA hanno creato una partnership che rende priva di significato la considerazione che l'UEFA sia un monopolio, poiché i club, in virtù degli accordi adottati nell'ambito di questa partnership congiunta ("joint venture"), decidono a livello 50% a cui vengono cedute le sponsorizzazioni ed i diritti televisivi e la distribuzione di detti proventi, nonché i format concorsuali. 3. La famiglia del calcio europeo non vuole la Superlega Europea. Germania, Francia, Inghilterra, Italia, Spagna (eccetto Real Madrid e Barcellona), ecc. Non vogliono la Superlega. Siamo favorevoli alla tutela della grande famiglia del calcio europeo, alla protezione dei campionati nazionali e attraverso di essi alla qualificazione alle competizioni europee sul campo ogni stagione.

Il Bayern Monaco non aveva preso parte nemmeno alla prima uscita della Superlega e si era tenuto lontano da ogni tipo di discussione. Oggi, dopo la sentenza della corte europea, ha voluto dire la sua con un comunicato.

A seguito della sentenza odierna della Corte di giustizia europea (CGE) sulla questione della Super League, Jan-Christian Dreesen , amministratore delegato dell'FC Bayern e vicepresidente della European Club Association (ECA), ha commentato quanto segue: "Abbiamo preso atto della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Tuttavia, ciò non cambia l’atteggiamento del FC Bayern e quello dell’ECA secondo cui una competizione del genere rappresenterebbe un attacco all’importanza dei campionati nazionali e alla statica del calcio europeo. La Bundesliga costituisce la base dell'FC Bayern, così come tutti i campionati nazionali costituiscono la base delle squadre di calcio europee. Pertanto è nostro dovere e nostra profonda convinzione rafforzarli e non indebolirli. Sosteniamo anche le competizioni europee per club sotto l'egida della UEFA. Quindi ancora una volta è molto chiaro: la porta della Superlega in casa FC Bayern resta chiusa”.

In Inghilterra si sono mossi subito dopo la pronuncia dell'organo europeo di giustizie e il governo starebbe pensando ad una legge per impedire ai club di partecipare alla Superlega. Intanto, poco fa, è arrivata una nota del Manchester United in merito alla nuova competizione:

Il Manchester United ha rilasciato la seguente dichiarazione in reazione alla sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea sulla Super League Europea: La nostra posizione non è cambiata. Rimaniamo pienamente impegnati nella partecipazione alle competizioni UEFA e nella cooperazione positiva con la UEFA, la Premier League e gli altri club attraverso l’ECA per il continuo sviluppo del calcio europeo.

Anche il Siviglia ha voluto dire la sua e con un post sui suoi profili social ha ripreso la campagna ‘Conquistalo sul campo' che venne utilizzata nel 2021, quando la Superlega venne presentata come un torneo chiuso.